Peter Dinklage, Tyrion en GoT, actuará en la precuela de Los Juegos del Hambre

La producción de la secuela de Los juegos del hambre fichó al actor que interpretó a Tyrion Lannister an Juego de Tronos, y a Eitri en Avengers: Infinity War.

MADRID, 19 de julio (EuropaPress).- Peter Dinklage, el actor que dio vida a Tyrion Lannister en la serie Juego de tronos, ha fichado por Balada de pájaros cantores y serpientes (The Ballad Of Songbirds And Snakes), la precuela de Los Juegos del Hambre. La adaptación de la novela, también obra de Suzanne Collins, tiene previsto su estreno en cines el 17 de noviembre de 2023 y estará dirigida por Francis Lawrence, director de tres de las cuatro películas de la franquicia original.

Según informa The Hollywood Reporter, el intérprete estadounidense dará vida a Casca Highbottom, el decano de la Academia y creador de los Juegos del Hambre en los que participan los jóvenes de los distintos distritos, los llamados tributos. “Dean Highbottom es una de las personas más influyentes en la vida de Snow. Como imagen severa y vengativa de los juegos, establece las reglas que determinarán todos los aspectos del destino de Coriolanus. Estoy encantado de que Peter le dé vida”, señaló el director en un comunicado.

El actor se suma así a un reparto en el que también están confirmados los nombres de Rachel Zegler, la protagonista del remake de West Side Story dirigido por Steven Spielberg, que interpretará a la tributo del Distrito 12 Lucy Gray Baird; Tom Blyth, que dará vida a la versión joven del presidente Coriolanus Snow; y Hunter Schafer, una de las estrellas de Euphoria la serie que protagoniza Zendaya en HBO, que encarnará a Tigris Snow, la prima del presidente.

“Años antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem, Coriolanus Snow, de 18 años, es la última esperanza de su linaje, que se desvanece, una familia que alguna vez fue orgullosa y que cayó en desgracia en un Capitolio en tiempos de posguerra. Con los X Juegos del Hambre acercándose de forma inminente, el joven Snow se alarma cuando lo nombran como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray capte toda la atención de Panem cantando con actitud desafiante durante la ceremonia de La cosecha, Snow cree que podría cambiar las probabilidades a su favor. Aunando su instinto para el espectáculo y sus nuevos conocimientos políticos, la carrera contra el tiempo de Snow y Lucy para sobrevivir revelará finalmente quién es un pájaro cantor y una serpiente”, reza la sinopsis oficial del filme.

Laurel Marsden (Mayfair Lipp), Jason Schwartzman (Lucretius “Lucky” Flickerman), Josh Andrés Rivera (Sejanus Plinth), Ashley Liao (Clemensia Dovecote) o Mackenzie Lansing (Coral) son otros de los nombres que completan el reparto de Balada de pájaros cantores y serpientes.

Con sus cuatro películas anteriores, protagonizadas por Jennifer Lawrence y estrenadas entre 2012 y 2015, la saga distópica de Los Juegos del Hambre amasó casi tres mil millones de dólares en taquilla.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press