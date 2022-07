ENTREVISTA | El papá de Debanhi insiste: la mataron; investiguen a exfuncionarios

El señor Mario Escobar insistió que tanto los coordinadores del Instituto de Ciencias Forenses (Semefo) y el personal encargado del peritaje fueron “negligentes” al realizar conclusiones apresuradas respecto a las causas de la muerte de su hija y pidió sean castigados conforme a la ley por sus acciones. También demandó que se le abran carpetas de investigación a los exfuncionarios de la Fiscalía Rodolfo Salinas y Javier Caballero García.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien fue hallada sin vida el pasado 21 de abril en una cisterna de cuatro metros de profundidad en el motel Nueva Castilla en Nuevo León, insistió en que su hija fue asesinada y exigió que se castigue a los funcionarios, peritos y demás personas responsables de las labores de búsqueda por las negligencias cometidas.

“Con todo lo que vivimos ayer nos vamos a tener que regresar a carpeta de desaparecidos, a todas las negligencias que hubo dentro de ese proceso de la Fiscalía de desaparecidos al proceso que hizo Rodolfo Salinas (exfiscal de Búsqueda de Personas) que fue destituido pero que no se la ha abierto carpeta, hay que abrir una carpeta de investigación para ver qué fue lo que hizo en esos cuatro cateos, donde él estuvo como encargado y que el Gobierno estatal le puso 200 elementos y que él no tuvo la capacidad junto con el Licenciado (Javier) Caballero (García, quien estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros), no tuvieron la capacidad de realizar bien su labor”, dijo Mario Escobar en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El padre de la joven dijo no entender el accionar de las autoridades, quienes en primera instancia afirmaron que Debanhi había caído en la cisterna por accidente y muerto por un golpe en la cabeza, y aseguró que es necesario regresar las investigaciones al momento de la desaparición de su hija, pues indicó, aún existen muchas interrogantes por aclarar.

“No sabemos si fue por dolo, por negligencia o por cualquier otra situación, pero de que se les tiene que abrir una carpeta a ellos (a los exfuncionarios Rodolfo Salinas y Javier Caballero) es inmediato, tenemos que volver a la fiesta, tenemos que volver a lo que pasó afuera de la quinta, tenemos que volver a cuando caminó Debanhi a ese empresa llamada Alcosa y tenemos que volver a cómo llegó a Alcosa, si los videos que muestran corriendo no es un fotomontaje o alguna corrida donde ella salió de la quinta, hay que analizarlo y para mí es el mismo montaje porque ahorita la tecnología está a la vanguardia y se pudo haber hecho eso”.

El señor Escobar insistió que tanto los coordinadores del Instituto de Ciencias Forenses (Semefo) y el personal encargado del peritaje fueron “negligentes”, por lo que pidió sean castigados conforme a la ley por sus acciones.

“Entonces, si dicen que estuvo ocho días, nunca salió del hotel, entonces tenemos que regresar a todo eso, pero sin olvidar que los coordinadores de la Semefo y el que hizo el peritaje son unos negligentes y deben de renunciar o correrlos inmediatamente porque ellos dijeron ‘Debanhi caminó, cayó, se golpeó y se murió’ y no fue así con lo que nos dicen el día de ayer”.

La noche de este lunes 18 de julio, Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal de Nuevo León, dio a conocer que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, no murió ahogada o por los golpes que presentaba en el cuerpo y, en particular, en la cabeza, como dijeron en primera instancia las autoridades de Nuevo León. La joven murió por asfixia por sofocación, así lo reveló la nueva autopsia que también indica que no existen huellas de violencia sexual.

En conferencia de prensa conjunta, Felipe Edmundo Takashi Medina, director general del Instituto de Servicios Periciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, indicó que además conocer las causas de la muerte de la joven también se obtuvieron otras tres conclusiones: que murió de tres a cinco días antes de ser hallada el 21 de abril; que no se encontró ninguna evidencia de violencia sexual, y se descartó por completo la asfixia por sumersión.

Pese a los resultados de la nueva autopsia, Mario Escobar sostuvo que desde el inicio de las pesquisas él insistió en que su hija había sido asesinada, pero las autoridades a cargo de la investigación trataron de demostrar lo contrario.

“Siempre lo he dicho. Siempre he mantenido esa postura de la primera necropsia y luego el primer y segundo peritaje y siempre hemos tenido esa tónica, no nos hemos salido de esa mentalidad por la forma en que vimos el cuerpo cuando lo vimos en la Semefo porque no nos han demostrado con ningún video ni con nada van a poder demostrar al menos con que siembren algo o que inventen algo, pero de alguna manera el día de ayer nos confirmaron científicamente que así fue (que fue asesinada)”.

Don Mario Escobar dijo que luego de conocer los resultados de la nueva autopsia ahora puede asegurar que su hija estuvo secuestrada y ahora trabajará para dar con el o los responsables.

“Fue privada de la libertad primero. Ayer en el peritaje nos dicen que ella estuvo de tres a cinco días fallecida antes de que encontramos el cuerpo, de ahí, sí las matemáticas no fallan, son ocho días yéndome a lo máximo, ocho días que estuvo privada de su libertad, ocho días que violentaron sus derechos humanos como mujer, ocho días o diez que no sabíamos dónde estaba, no sabíamos con quién estaba, no sabemos, ahora sí lo puedo decir, quién la tenía secuestrada”.

Ante esta situación, el padre de Debanhi dijo desconocer los motivos por los cuales las autoridades pretendían darle “carpetazo” al caso de su hija y afirmó que gracias a su insistencia, al apoyo de los medios de comunicación y a la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la investigación ha tenido mayor alcance.

“Yo levanté la voz, la gente me apoyó, los medios de comunicación como ustedes nos han apoyado y precisamente gracias a todos a Debanhi no se le dio carpetazo, gracias a la coadyuvación, porque llega hasta el Gobierno federal donde el Presidente López Obrador se comprometió conmigo y con mi esposa a encontrar la verdad, a decir quiénes son los presuntos culpables, y por qué, porque los hechos ahí están, no estamos inventando nada”.

A los resultados de la nueva autopsia que indican que Debanhi no sufrió abuso sexual, Mario Escobar dijo que él aún no descarta esta hipótesis.

“Lo que dicen ellos es que no hubo violación, que no hubo abuso sexual, pero bueno yo a eso todavía no le doy cerrojos, ahorita sigo investigando porque no puedo decir ‘okay, ya lo dijo esta persona, excelente’, no, yo necesito checar otras cosas que he estado investigando y que me dan la pauta para poder determinar si acepto eso de la violación o no la acepto”.

Finalmente, Mario Escobar indicó que sin importar lo que digan las autoridades él y su esposa continuarán con las investigaciones para esclarecer por completo la muerte de su hija.

“Traigo mucho sentimiento en ese sentido porque de alguna manera quisiera estar con mi hija, lamentablemente ahorita ya nos cae el 20 de que ya no está, el sexto sentido de mi esposa y mío no nos falla y vamos a seguir luchando por la verdad, vamos a seguir aquí presentes, le dimos todo lo que le pudimos dar a nuestra hija, seguimos luchando por ella”.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y su cuerpo fue hallado 13 días después en el fondo de una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

Su muerte ha atraído la atención de la sociedad debido a las inconsistencias, opacidad, contradicciones de las autoridades y filtraciones en medios de comunicación.

La que se dio a conocer ayer fue la tercera autopsia que se le realiza: en un primer dictamen, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León había determinado que la causa de muerte de la joven fue a causa de un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente al caer a la cisterna del motel. Sin embargo, su padre y diversos colectivos manifestaron su rechazo a la teoría del “accidente”.

Ante esto, Mario Escobar y su familia solicitaron una segunda necropsia de forma independiente a las autoridades de Nuevo León, en la que, de acuerdo con los resultados, Debanhi Escobar fue golpeada varias veces con un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. Además este peritaje encontró que sufrió abuso sexual antes de morir.

Ahora, con esta nueva autopsia se sabe que estuvo varios días con días después de que se reportara su desaparición, que su muerte fue producto de asfixia por sofocación y no por sumersión, evidencias que tiran por la borda las primeras versiones de las autoridades de Nuevo León.