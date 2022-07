Productores de Dune 2 comparten sinopsis, elenco y la primera imagen oficial

MADRID, 19 de julio (EuropaPress).- El rodaje de Dune 2 ya está en marcha. La secuela dirigida por Denis Villenueve, cuyo estreno en cines está previsto para el 17 de noviembre de 2023, ha arrancado su rodaje y ha publicado su sinopsis oficial y ha confirmado su elenco al completo con nuevos fichajes y rostros conocidos.

La cinta, protagonizada por Timothée Chalamet como Paul Atreides, volverá a contar en su reparto principal con Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides), Oscar Isaac (Duque Leto Atreides), Jason Momoa (Duncan Idaho) y Javier Bardem (Stilgar).

También repetirán en la secuela de Villenueve Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgard (Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban Harkonnen), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam) y Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat).

A todos ellos, que ya aparecieron en la primera película, se sumarán en la secuela otros rostros muy conocidos, cuya presencia en el filme ya había trascendido pero cuyo fichaje han sido confirmados ahora de manera oficial por parte de Warner Bros. Pictures y Legendary Entertainment.

View this post on Instagram

Entre ellos destacan Austin Butler, que viene de protagonizar Elvis, será Feyd-Rautha Harkonnen, presunto heredero de la dinastía Harkonnen y sobrino del Emperador Shaddam IV, que estará interpretado por el veterano Cristopher Walken.

La secuela también contará con la incorporación de Florence Pugh, que dará vida a la princesa Irulan Corrino, la mayor de las cinco hijas del Emperador de Walken, y Léa Seydoux, que interpretará Lady Margot, la esposa del conde y mentat Hasimir Fenring, completan el elenco de nuevas incorporaciones de Dune 2 junto con Souheila Yacoub, que será Shishakli.

SINOPSIS OFICIAL E IMAGEN DESDE EL SET

“Esta secuela explorará el mítico viaje de Paul Atreides cuando se une a Chani y a los Fremen mientras trata de vengarse de los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentándose a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo, se esfuerza por evitar un futuro terrible que sólo él puede prever”, reza la sinopsis oficial publicado parte de Warner y Legendary, encargados de una película que también volverá a contar con Hans Zimmer en el apartado musical, compositor que logró con Dune el Óscar a mejor banda sonora.

We’re rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS

— DUNE (@dunemovie) July 18, 2022