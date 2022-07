“Alito” es un miserable, responde López Dóriga, y denuncia amenazas del líder del PRI

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El periodista Joaquín López-Doriga respondió a la publicación de un audio, difundido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román en su programa “Martes del Jaguar”, donde Alejandro Moreno Cárdenas se escucha hablar de pagarle a periodistas –incluido el conductor con nombre y apellido – y directores de periódicos para que difundan información positiva sobre él, además de referirse despectivamente a las mujeres.

“El miserable de Alito Moreno, con el lenguaje que lo retratas dice que ‘con dos vergazos a López-Dóriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre’. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo Además es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado”, escribió en redes sociales.

El miserable de @alitomorenoc con el lenguaje que lo retratas dice que ‘con dos vergazos a @lopezdoriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre'. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo Además es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado pic.twitter.com/TsDbN8BCzc

En el audio “asqueroso”, como lo describió horas antes la Gobernadora morenista, “Alito”, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que había ordenado a reporteros y directores de medios como Tribuna, Crónica y Telemar, así como figuras como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y dueños del semanario Proceso, a hablar positivamente de él.

“¿Tú cuándo has visto que eso pase en Tribuna, en Crónica o en Telemar? Nunca, nunca, jamás. Está como un día, un cabrón mandó un artículo a Tribuna… mandó un artículo poniéndome en toda madre a mí, un columnista en Tribuna, y me lo mandaron. [Le dije] ‘Ah, ¿eso escribió ese cabrón? Bueno, pon un artículo donde hablen maravillas del Alito , le ponen su nombre y lo publican’, y salió”, comentó el exgobernador de Campeche.

“¿Quieres decir algo? Lo escribes en tu espalda, pero en el periódico no escribes nada”, sigue la grabación.

“Me vas a decir que Reforma es un periódico importante, ¿pero cuántos periódicos hay y cuántos se leen? TV Azteca, la pinche televisora, tres vergazos… te la pongo más fácil: dos vergazos a López-Dóriga, y se acabó el desmadre, y tampoco aguanta”, apuntó.

Además, insinuó que en caso de que él fuera dueño de un periódico, habría publicado en primera plana una nota en la cual se hablara de la madre de quien le ofendiera, junto con la frase “es una puta” (sic).

Con respecto a los dueños del semanario Proceso, el Diputado del tricolor los reconoció como sus “brothers”, así como de periodistas como Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva.

“Ya te lo dije, yo porque no he querido ser un hijo de la chingada… Te pone un madrazo. Te pone un putazo Rosaura Mijangos, ¿cómo no vas y le tomas foto? ‘Esta es una prostituta’, y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. (…) Yo no soy periodista, pero soy político, y sé lo que más duele”, sigue el audio.