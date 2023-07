Tengo miedo, enfrento al Poder Judicial y al Gobernador por denunciar: Blanca Paredes

En noviembre de 2021, Blanca Paredes inició un proceso legal en contra del exmagistrado José de Jesús Covarrubias. Tras un año sin avances, el 14 de octubre de 2022, la abogada realizó un plantón afuera de Casa Jalisco e inició una huelga de hambre para denunciar la violencia institucional de la que ha sido víctima en su proceso de exigencia de justicia.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es “insensible, autoritario” y ha fallado a su promesa de otorgar justicia, afirmó la abogada Blanca Paredes, quien el pasado 6 de julio inició una huelga de hambre frente a Casa Jalisco en protesta por la falta de respuestas y acciones en contra de su expareja, el exmagistrado José de Jesús Covarrubias, quien fue exhibido en un video mientras abusaba de una menor de 15 años de edad, sobrina de la activista.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Paredes aseguró sentir miedo de que pueda ocurrirle algo a ella, sus hijos o familia debido a la lucha que mantiene con el Gobierno de Alfaro y con el Poder Judicial.

“Es triste y lamentable ver lo que está pasando en el estado de Jalisco, ver que no nos escuchan a las mujeres. Tengo mucho miedo, me dicen ‘eres muy valiente’, no me han dejado de otra, el Gobernador, el Congreso. Sé que la vida de mis hijos, de mi sobrina, la de mi familia y la mía corren peligro. Ya no solo debo batallar escondiéndome, cambiándome de domicilio a cada rato y cuidándome de Covarrubias y sus familiares, ahora tengo que cuidarme del sistema político y judicial del Estado de Jalisco, sé que no les han gustado mis declaraciones ni las pruebas que he presentado públicamente, ahora más que nada temo por mi seguridad”.

En noviembre de 2021, Blanca Paredes inició un proceso legal en contra José de Jesús Covarrubias. Tras un año sin avances, el 14 de octubre de 2022, la abogada realizó un plantón afuera de Casa Jalisco e inició una huelga de hambre para denunciar la violencia institucional de la que ha sido víctima en su proceso de exigencia de justicia.

Luego de tres días de huelga, el Gobernador Enrique Alfaro se reunió con Blanca y le aseguró que había escuchado sus peticiones y les daría seguimiento con apoyo del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza. Sin embargo, luego de varios meses, menciona la abogada, las autoridades dejaron de responderle, por este motivo inició una nueva huelga de hambre el pasado 6 de julio, la cual terminó luego de que fuera agredida por mujeres de la policía estatal.

“En el Legislativo he estado incansablemente junto con muchas compañeras de lucha promoviendo la Ley vicaria, atorada. El Gobernador me dio su promesa pública, yo le decía que me diera su promesa de hombre porque la de Gobernador y su protección me habían fallado. Yo estoy en todo mi derecho en pedirle mi protección al mandatario de Jalisco, pero nunca me recibió por eso tuve que parar en huelgas de hambre”.

