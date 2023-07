Restauranteros de la CdMx mintieron: ONG. Usted no podrá fumar mientras otros comen

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha promovido la desinformación al asegurar que obtuvo un amparo contra el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, ya que en realidad el Juzgado que analizó el caso dictó que careció de interés legítimo en un primer momento y no hay aún una sentencia definitiva, acusó la organización Salud Justa.

Apenas este lunes, la Canirac emitió un comunicado en el que aseguraba haber obtenido una suspensión definitiva que permitiría a sus afiliados rehabilitar las zonas de fumar, al considerar que las disposiciones del reglamento generaban “una serie de restricciones y prohibiciones en la industria”. Sin embargo, el equipo jurídico de Salud Justa analizó el juicio de amparo en cuestión y determinó que la Canirac estaba promoviendo la desinformación sobre el resultado del recurso jurídico.

“Es un hecho que todavía no hay una sentencia que haya amparado a la Cámara, no hay una sentencia definitiva del juicio de amparo 178/2023 porque está en recurso de revisión. Sí hay una sentencia definitiva que decretó el sobreseimiento y que no tenía interés jurídico, esta se impugnó, y ahorita estamos en espera de la sentencia del Tribunal Colegiado”, explicó Max Cárdenas del área jurídica de la ONG. “No hay ninguna sentencia que ampare a la Canirac y tampoco se trata de un amparo colectivo”.