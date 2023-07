Grupo de análisis de EU dice que Porfirio Díaz es “héroe nacional” y AMLO un dictador

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que no tiene relación con el Gobierno de EU y cuyo director es un republicano, señala que Andrés Manuel López Obrador “no es más que un ambicioso, y se ve a sí mismo en el mismo escalón que los héroes nacionales de México, Benito Juárez, Porfirio Díaz y, el favorito de AMLO, Lázaro Cárdenas”. Lo cierto es que en México Porfirio Díaz no es visto como un héroe nacional sino como un dictador y mucho menos el Presidente López Obrador ha hablado de él como un ejemplo a seguir.

El CSIS, que no tiene relación con el Gobierno de Estados Unidos, publica un reporte de 42 páginas titulado “Después de AMLO: Perspectivas económicas, políticas y de seguridad para México en 2024”, que la prensa mexicana ha difundido ampliamente y el cual asegura que si Morena pierde en 2024, López Obrador no se irá “a una segundo plano”, sugiriendo que podría aferrarse al poder.

NEW ⁦@CSIS⁩ ⁦@CSISAmericas⁩ REPORT: What will #Mexico look like after ⁦@lopezobrador_⁩ finishes his sexenio? “Overall, the Mexico of 2024 appears far more battered and bruised than the Mexico #AMLO took the reins of in 2018.” Read more 👇 https://t.co/WcT6g8vuNf

— Ryan Berg, PhD (@RyanBergPhD) July 18, 2023