Phoenix, Arizona, es el espejo del mundo: un calor insoportable y sin mucho qué hacer

Por Seth Borenstein y Anita Snow

Phoenix, 19 de julio (AP).— La racha de calor extremo en Phoenix rompió un récord para centros urbanos en Estados Unidos, al cumplir el martes 19 días consecutivos padeciendo temperaturas de 43 grados centígrados o más.

Ninguna de las 25 ciudades más pobladas del país ha tenido una racha de días de 43 °C o noches de 32 °C grados más prolongada que Phoenix, dijo el historiador meteorológico Christopher Burt de Weather Company.

Incluso de noche el calor es sofocante. El lunes en la noche la temperatura fue de 35 °C, la cifra nocturna más alta jamás registrada, superando el récord anterior de 33.8 °C establecido en 2009. Fue además el octavo día seguido en que las temperaturas no bajaron de los 32.2 °C, otro récord.

🌡️All-Time Record Broken: Phoenix broke the all-time record warm low this morning with 97°F. Previous record of 96°F was set back in 2003. While Sky Harbor is a warm spot, several locations around the greater metro area experienced lows in the 90s this morning. #azwx pic.twitter.com/Wsfh2HDc8d

— NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 19, 2023