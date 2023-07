WhatsApp presenta fallas en México y el mundo; no se puede enviar ni recibir mensajes

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Usuarios en redes sociales han reportado una caída en el servicio de WhatsApp, la principal aplicación por mensajería.

La falla que la mayoría de los usuarios han reportado es que no se pueden enviar y recibir mensajes correctamente, mientras que los stickers tardan mucho en cargar, lo que ha dificultado la comunicación para algunos.

Además, la versión web no carga de la forma correcta, por lo que muchos usuarios han manifestado su inconformidad, por no poder comunicarse correctamente.

De acuerdo con el sitio DownDetector, al corte de las 14:23, se han emitido 18 mil 661 reportes de falla en la aplicación cuya dueña es la matriz Meta, de Mark Zuckerberg.

Hasta el momento, no han dado a conocer más detalles sobre la falla.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023