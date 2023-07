Una Jueza dicta formal prisión contra exmilitar por su relación en el caso Ayotzinapa

La Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca consideró que la Fiscalía General de la República aportó las pruebas suficientes para iniciarle un juicio por el delito de desaparición forzada de personas.

Ciudad de México, 19 de julio (Sinembargo).– Una Jueza federal dictó formal prisión al exmilitar Francisco Narváez Pérez por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas suficientes para iniciarle un juicio por el delito de desaparición forzada de personas.

El exintegrante del 27 Batallón de Infantería en Iguala permanecerá en la prisión del Campo Militar Número Uno.

El pasado 11 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exmilitar en la calle Ignacio Zaragoza Oriente, en la colonia Centro, ubicada en la capital de Querétaro.

Narváez Pérez no es el primer militar detenido como parte de las acciones tomadas por el caso Ayotzinapa. El coronel Rafael Hernández Nieto, quien encabezara el Batallón en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero en 2014, fue detenido la semana pasada por las autoridades acusado dentro del Caso Ayotzinapa, y se convirtió en el segundo de más alto rango militar en caer hasta ahora.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La FGR lo acusa de desaparición y de delincuencia organizada. Fue aprehendido en Puebla por agentes ministeriales de esa dependencia en las afueras de su domicilio en la capital poblana, según el Registro Nacional de Detenciones.

En ese listado, Hernández Nieto es descrito como un hombre de cabello canoso, con lentes, y vestimenta tipo pants. Hernández Nieto era comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, pero se retiró con grado de brigadier, de acuerdo con medios locales.

La detención de este militar es apenas superada en rango por la caída en septiembre de José Rodríguez Pérez, quien tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, en 2014, detenido por elementos del Ejército mexicano; en 2015 había sido ascendido a General Brigadier.

Rodríguez Pérez fue mencionado el mes pasado por el Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

Con él, ya suman nueve militares detenidos. Entre ellos José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería; el capitán José Martínez Crespo y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

En total, la FGR logró obtener 21 órdenes de captura: 16 de ellas contra militares. Sin embargo, en agosto de 2022, por aparentes conflictos entre el Fiscal General y la Unidad Especial que se encarga de investigar el caso Ayotzinapa, los mandamientos judiciales fueron cancelados.

Apenas el pasado 10 de junio las órdenes volvieron a estar vigentes, pero no las 21, sólo 17; una contra un civil.

El saldo de lo que ocurrió la noche de aquel 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero fue que 43 estudiantes que siguen desaparecidos. Además de seis personas ejecutadas; entre ellas tres normalistas y más de 40 personas lesionadas.