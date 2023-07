Ebrard cuestiona apoyo de Layda a Sheinbaum; Adán presume 77 asambleas desde Chetumal

Noroña y Monreal coincidieron en la necesidad de implementar una mayor estrategia de seguridad en el país; Adán Augusto canceló su visita a Playa del Carmen.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Este jueves han continuado los recorridos de la y los aspirantes de la izquierda por el país, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votara en contra del proyecto que pretendía eliminar tanto su proceso interno como el de la oposición.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

SHEINBAUM RECUERDA CUANDO RECORRIÓ SLP PARA APOYAR A AMLO

La aspirante a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó la mañana de este miércoles a San Luis Potosí, donde se reunió con simpatizantes y verá empresarios del esstado.

La Jefa de Gobierno de la CdMx advirtió que en la fórmula que ella encabeza sólamente hay una mujer, y aseguró que ya es tiempo de las mujeres en la Presidencia de la República.

Claudia Sheinbaum se reunió en la Feria Nacional Potosina con militantes y simpatizantes, recordó los fraudes electorales que hicieron historia en las décadas de 1990 y de 2000: el primero de ellos a Salvador Nava Martínez en San Luis Potosí y en el año 2006, dijo, a Andrés Manuel López Obrador.

Hoy visité el Centro de las Artes de San Luis Potosí que se encuentra alojado en lo que alguna vez fue la penitenciaría del estado; entre sus presos más famosos, se encuentra a Francisco I. Madero y a Salvador Nava, dos luchadores incansables por la democracia en México. Hoy… pic.twitter.com/nKzxa2cVMw — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 19, 2023

Aseguró que le guarda un amor muy grande a San Luis Potosí porque tuvo oportunidad de recorrerlo y hablar del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus virtudes.

Comentó que el movimiento que representan viene de muy lejos, viene desde hace muchos años y no nació con el triunfo del ahora Presidente de la República, sino que viene de la lucha de los movimientos sociales por la democracia y por los derechos del pueblo de México.

Dijo que eso hace que la administración del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador sea completamente distinta a la de otros presidentes antecesores, porque viene de un movimiento social que luchó por la democracia y la justicia en nuestro país.

Precisó que ahora en 2023 se está recibiendo en el movimiento a quién va a encabezar la coordinación nacional en defensa de la cuarta transformación.

Explicó que lo que quiere decir eso, es que la nueva dirigencia del movimiento lleva muchos años bajo la coordinación y así va a seguir, aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador se retire, su enseñanza y su legado van a quedar siempre en la historia de México.

Detalló que más tarde tiene concretada una reunión con empresarios de San Luis Potosí para palticar sobre los logros que la Cuarta Transformación ha tenido en materia de inversiones y negocios.

San Luis Potosí me hace recordar a Conchita Calvillo, activista social, que junto con su esposo Salvador Nava Martínez, lucharon contra el autoritarismo y los fraudes electorales. Nuestro movimiento viene de la movilización pacífica por la democracia, la justicia y la libertad,… pic.twitter.com/rWPhLhgCmk — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 19, 2023

EBRARD CUESTIONA APOYO DE LAYDA SANSORES A SHEINBAUM

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón respondió a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien criticó y calificó el Plan Á.N.G.E.L. como un “acto de deslealtad”.

Durante su visita al estado de Querétaro, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal dijo que Claudia Sheinbaum “no necesita ayudantes”, y que ante cualquier inconformidad con el plan de seguridad presentado, que se debata.

“Honestamente, si hay un tema respecto al plan Ángel, hay que debatirlo, que presente su propuesta. A veces hay compañeras y compañeros que no entienden bien lo que Andrés hace. Es más, cuando les preguntas qué es la Cuarta Transformación, no te saben decir bien”, comentó.

Con alegría el futuro que viene , diálogo con mujeres en Querétaro pic.twitter.com/tSSX2rASVs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 19, 2023

Además, señaló la importancia del debate con el fin de siempre contar con la disposición de “defender las ideas propias cuando sea”, además de tener oportunidad para contrastarlas.

“No pretendo hacer debates destructivos sino de ideas. Nunca he sido grosero no le he faltado el respeto a una persona”, agregó con respecto a su disposición de debatir con quien sea, incluyendo a la Senadora panista Xóchitl Gálvez, perfil predilecto para encabezar la candidatura desde la coalición opositora.

Durante una transmisión del programa Martes del Jaguar, conducido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que la ambición “nubló” a Ebrard ante la presentación del Plan Á.N.G.E.L.

¿No que los gobernadores no se iban a meter en el proceso interno (y menos con recursos públicos)? Layda Sansores, quien apoya públicamente a Claudia, llama traidor a Ebrard por evidenciar que no hay estrategia de seguridad 👇https://t.co/zdoXG4IRdc — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) July 19, 2023

“Siempre pienso que es un hombre inteligente y lo es, pero de repente la ambición nubla, el ego nubla la mente y hoy es hablar de que él tiene un proyecto Á.N.G.E.L. para acabar con la inseguridad en el país. Lo que estaba haciendo Marcelo en ese momento estaba haciendo un acto de corregirle la plana al presidente y yo llamaría de deslealtad incluso, porque eso no se hace cuando eres de un mismo equipo”, expresó.

ADÁN CANCELA VISITA A PLAYA DEL CARMEN; PRESUME 77 ASAMBLEAS

El aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales, Adán Augusto López Hernández, manifestó que en Quintana Roo la gente es muy comprometida, sobre todo en la zona sur de la entidad, donde este día por la mañana estuvo en dos eventos.

Afirmó: “Hay mucha carencia, pero apenas ahora hay un Gobierno que les hace justicia coma, hay un Presidente que voltea a verlos y que ayuda a la gente del sur de Quintana Roo”.

En un video difundido en redes sociales coma el exsecretario de Gobernación, hizo un resumen de lo que ha sido su paso por suelo quintanarroense, aunque se canceló su visita a Playa del Carmen, donde estaba programado su arribo al Fraccionamiento Villas del Sol, uno de los focos rojos del municipio de Solidaridad.

🔴 #AlMomento

Con porras, tradiciones, saludos y selfies… quintanarroenses arropan a @adan_augusto López Hernández previo al arranque de su Asamblea Informativa en Felipe Carrillo Puerto. ¡Están a gusto! pic.twitter.com/Flbm8FfqkE — Al Momento 4T (@Almomento4T) July 19, 2023

En el video de menos de un minuto también recordó que ayer tuvo varios eventos en Yucatán, qué pasaron por, Umán, Ticul, Valladolid y culminaron con un encuentro nocturno con simpatizantes de la Cuarta Transformación en Mérida.

En Quintana Roo, confirmó que hoy miércoles estuvo en Carlos A. Madrazo, cerca de Chetumal y también estuvo en Felipe Carrillo Puerto, con las que dijo, suma en total 77 asambleas en 27 entidades del país.

Finalmente, afirmó que van a completar en pocos días un recorrido integral por el país.

Llevamos ya 77 asambleas informativas en estos 30 días de recorridos populares a lo largo de todo el país. Como nunca antes, México vive una etapa de bienestar y justicia social, en la que los vientos de esperanza llegan desde el sur. pic.twitter.com/1iUF4d6QuI — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 19, 2023

NOROÑA RECONOCE QUE AÚN NO SE HA LOGRADO PACIFICACIÓN DEL PAÍS

El Diputado Gerardo Fernández Noroña, reconoció esta tarde que “no se ha logrado” la pacificación del país; sin embargo, expresó su confianza en que dicho momento llegará.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del PT en Aguascalientes, el legislador aseguró que se ha sacado de contexto el dicho del Presidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazos no balazos” como estrategia de seguridad.

“Yo no me imagino al compañero Presidente (de México) preguntarle al Secretario de la Defensa Nacional, ¿Cuántos abrazos dieron hoy? no me imagino que le pregunte al Secretario de la Marina, ¿Cuántos abrazos dieron? ni al titular de la Guardia Nacional”, expresó.

“Les voy a pedir que me presenten una fotografía de cuántos elementos del Ejército han visto abrazando a integrantes del crimen organizado”.

Asimismo, añadió que el proceso de pacificación “va a llevar mucho más tiempo”, a lo que propuso un proceso de discusión sobre la legalización del uso de drogas con el fin de quitar poder económico, político y militar a los grupos del crimen organizado.

“A los Estados Unidos, El principal país consumidor de drogas,no les llegan por Amazon, les llegan por México y mientras no resolvamos el tema de drogas, el problema de la inseguridad que lleva décadas en México no va a acabar de resolverse”, agregó.

Agenda de los próximos días. pic.twitter.com/bC6vH7XKwm — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 16, 2023

ATENDER CAUSAS NO ES SUFICIENTE PARA ATACAR INSEGURIDAD: MONREAL

El Senador morenista Ricardo Monreal Ávila dijo que hace falta una estrategia de combate frontal a grupos de delincuencia organizada para resolver el tema de la inseguridad en el país.

Durante su visita a Reynosa, Tamaulipas, el expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, destacó que la estrategia “abrazos, no balazos” del Presidente López Obrador debe de cambiar, por lo que cuenta con planes definidios para garantizar la seguridad.

“Nos falta atender y reforzar con toda eficacia para evitar que la gente viva con temor porque paga cuotas hasta para recrearse la función principal del estado es garantizar la seguridad de las familias y sus bienes”, expresó.

Nadie debe arrebatarnos nuestro futuro y nuestra paz, así que vamos a sugerir una solución integral a los problemas que no nos dejan vivir en calma. Merecemos un trato digno. Por ello es importante dar continuidad al proceso de transición política del presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/pi0qnI8ikx — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 19, 2023

Resaltó la importancia de implementar nueva tecnología como parte del combate a la delincuencia y no únicamente atender las causas que propicias dicho índice.

“No podemos permitir que la inseguridad se convierta en una etapa cotidiana en los pueblos, tampoco podemos aceptar que el miedo se apodere de todos, no podemos pensar que es normal que se presenten estos actos”, añadió.