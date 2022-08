Choque entre 2 avionetas que intentaban aterrizar en aeropuerto de EU deja 2 muertos

WATSONVILLE, California, Estados Unidos, 19 de agosto (AP).— Dos avionetas chocaron mientras intentaban aterrizar en un aeropuerto local del norte de California, provocando la muerte al menos dos personas, informaron autoridades el jueves.

La colisión ocurrió en el Aeropuerto Municipal de Watsonville poco antes de las 15:00 horas, según un tuit de la ciudad de Watsonville.

Dos personas viajaban a bordo de una avioneta Cessna 340 bimotor, mientras que sólo el piloto se encontraba en la Cessna 152 de un sólo motor al momento del choque, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Las autoridades dijeron que había varios muertos pero se desconoce si había sobrevivientes.

Los pilotos se encontraban en su aproximación final hacia el aeropuerto cuando ocurrió el choque, dijo la FAA en un comunicado. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigan el incidente.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022