Patrulla Fronteriza de EU recupera cuerpos de tres migrantes ahogados en Río Bravo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos ha informado este jueves de que han recuperado los cuerpos de tres migrantes en el Río Bravo, entre México y Estados Unidos.

“Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al Sector Del Río recuperaron los cuerpos de tres migrantes fallecidos en un lapso de cuatro horas, el 17 de agosto”, reza el comunicado de prensa publicado por CBP.

