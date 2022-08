Más dragones y más diversidad llegan con La Casa del Dragón, precuela de GoT

El equipo que hace la nueva serie es igualmente diverso y, para ser del género de fantasía, cuenta con una relativa abundancia de mujeres en la sala de guionistas. El equilibrio de género afecta la historia y el tono del programa, según algunas integrantes del elenco.

Por Brooke Lefferts y Mike Cidoni Lennox

Nueva York/Los Ángeles, 19 de agosto (AP).– La precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos) está lista para forjar su propio camino narrativo, con un nuevo conjunto de personajes y un equipo más diverso detrás de escena.

House of the Dragon (La Casa del Dragón) tiene lugar dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original, que finalizó su exitosa trayectoria de ocho temporadas en mayo de 2019. La precuela de 10 episodios se estrena el domingo en HBO y el servicio de streaming HBO Max.

La historia se centra en la Casa Targaryen, que se hizo famosa en Game of Thrones por el personaje de Daenerys (Emilia Clarke) y sus temibles dragones. Pero no espere que House of the Dragon sea una nueva versión de Game of Thrones, dijo el miembro del elenco Steve Toussaint.

“Se ha hecho y lo hicieron extremadamente bien”, dijo Toussaint, quien interpreta al adinerado Lord Corlys Velaryon. “Sabes que estás en ese mundo, pero estás viendo una historia diferente, personajes diferentes, motivaciones diferentes”.

Entre las caras nuevas del clan se encuentra el príncipe Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith. Su personaje villano es mucho más complejo de lo que parece a primera vista, dijo el actor.

“Creo que la razón por la que me he divertido es porque tal vez no sea solo un villano”, expresó. “Creo que en realidad hay una gran cantidad de fragilidad, profundidad y locura interna allí… No es blanco y negro. Las cosas con Daemon pueden ir en cualquier dirección en cualquier momento”.

Basado en la novela Fire and Blood (Fuego y sangre) de George R.R. Martin, el drama fue creado por Martin y Ryan Condal, cuyos créditos incluyen el drama de ciencia ficción de 2016-19 Colony. Condol es productor ejecutivo y showrunner junto con el director Miguel Sapochnik, quien aporta su experiencia en Game of Thrones a la precuela.

House of the Dragon, al igual que su predecesora, se centra en la sucesión familiar y se pasa por alto a una heredera. Pero Sapochnik señala una diferencia clave entre ambas series: el equipo que hace la precuela es más diverso, con una proporción de 50-50 entre directores hombres y mujeres, incluidos Sapochnik, Clare Kilner, Geeta Vasant Patel y Greg Yaitanes.

Hubo un impulso consciente para ser inclusivo detrás de escena, dijo Sapochnik.

“Realmente tratamos de contratar a la mayor cantidad de personal femenino posible, porque creemos que es un cambio realmente importante que debe ser reconocido y abordado, tal vez brindar oportunidades a personas que no obtienen oportunidades”, explicó.

El equipo que hace Dragon es igualmente diverso y, para ser del género de fantasía, cuenta con una relativa abundancia de mujeres en la sala de guionistas. El equilibrio de género afecta la historia y el tono del programa, según algunas integrantes del elenco.

La serie comienza con un consejo aristocrático que nombra a Viserys Targaryen (Paddy Considine) heredero del Trono de Hierro, pasando por alto a su prima mayor, la princesa Rhaenys Velaryon (Eve Best). Pero Viserys debe tener su propio heredero, con sueños de poder en manos de Daemon, su hermano menor y la hija de Viserys, la princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy interpreta la versión adulta, Milly Alcock la joven).

“Definitivamente no te sientes como un dispositivo o un accesorio y no te sientes como la moza sexy o la madre”, dijo Olivia Cooke, quien interpreta a la adulta Alicent Hightower, amiga de Rhaenyra desde hace mucho tiempo. “Sientes que tienes un personaje de pleno derecho que es realmente estimulante interpretar”.

El reparto también incluye a Emily Carey, Graham McTavish, Fabien Frankel, Rhys Ifans y Sonoya Mizuno.

Carey, que interpreta a la joven Alicent, llama a la inclusión de mujeres en todos los aspectos de la producción un paso “en la dirección correcta” para el género de fantasía.

Aunque prácticamente todos los personajes femeninos se enfrentan a la misoginia, cada uno es “tridimensional”, dijo Carey. “Tienen múltiples argumentos y toda una vida lejos de esa historia misógina. No se ponen en la serie simplemente para cumplir un propósito. Y creo que eso es lo que lo hace tan especial”.

La guionista de House of the Dragon Charmaine DeGraté dijo que “era importante para George (R.R. Martin, productor ejecutivo de la precuela) que así fuera. Los personajes impulsados por mujeres, las series impulsadas por mujeres y las salas de guionistas impulsadas por mujeres simplemente elevan la historia. Es una manera maravillosa de expandir el universo”.