EPN permitió que se manipulara la investigación, deben ir por él también: Omar García

El informe presentado por el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas este 18 de agosto concluyó que los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” fueron secuestrados, torturados, asesinados y luego desaparecidos.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- El Diputado de Morena Manuel Vázquez Arellano u Omar García, como también es conocido el sobreviviente de la Noche de Iguala, señaló que al igual que Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República, el ex Presidente Enrique Peña Nieto debería enfrentar a la justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“El Subsecretario (de Gobernación, Alejandro) Encinas dijo que no hay nada que vincule a EPN (Enrique Peña Nieto), sin embargo el Presidente de la República ha dicho muchas veces en sus conferencias refiriéndose al caso y este tipo de casos que no hay nada que suceda en el país que no sepa el Presidente de la República”, expresó Omar García en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

“Supongamos que no lo supo en el momento exacto, pero sí lo supo media hora o una hora después, al día siguiente y permitió que se manipulara la investigación, permitió que las familias le fueran a depositar su confianza el 28 de octubre, un mes después de los acontecimientos […] Yo creo que ya no estamos en tiempos de EPN, tiene que vincularse a él también ante la justicia porque claramente hay responsabilidad también, todo un país se movilizó, no es posible que la voz de miles y millones de personas solidarizadas con el movimiento de Ayotzinapa no cuenten en este país, debió por lo menos en ese momento haber renunciado, hoy tiene que ser llamado a declarar”, señaló.

Este viernes la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

De acuerdo con la FGR, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio del exfuncionario en Lomas de Chapultepec, “sin ningún problema”, pues aseguraron que “colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”.

“Yo no quisiera emocionarme, a pesar de que es mucha la emoción. Muchos no lo entenderán, pero en aquel tiempo queríamos que un funcionario de este nivel fuera por lo menos señalado y tocado por la justicia mexicana. Es importante porque fue el constructor de la verdad oficial, la verdad histórica, donde se aseguraba que a mis compañeros se los había llevado el narco y los habían calcinado en un basurero, además de que el trato que tenía hacia las familias y los sobrevivientes, esas ganas de encontrar vínculos con la delincuencia organizada por parte de los estudiantes eran de él. La emoción es mucha, pero que no sea de más, esperemos que se hagan efectivos estos señalamientos de tortura y desaparición forzada”, apuntó el Diputado de Morena sobre la detención de Jesús Murillo Karam.

El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.

A pregunta expresa de Álvaro Delgado sobre si el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se apegaba a lo ocurrido en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Omar García aseguró que tanto su declaración como la de sus compañeros sí fueron tomadas en cuenta.

“Los sobrevivientes hemos testificado nuevamente, hemos ratificado nuestras declaraciones de aquel tiempo que no fueron tomadas en cuenta. Hoy sí fueron tomadas en cuenta, un juez está llamando a declarar, yo ya lo hice y otros compañeros sobrevivientes lo han hecho también, entonces claro que se apega mucho a la verdad”, comentó.

“Es doloroso, no podemos decirlo de otra manera, que por primera vez en México funcionarios de este nivel admitan la responsabilidad del estado y que ya no hay indicios de que pudieran estar vivos los compañeros, esto implica un costo político, que bueno que se atrevan a decirlo porque no por quedar bien con las familias van a mantener la esperanza”, añadió.

El informe presentado por el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas este 18 de agosto concluyó que los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” fueron secuestrados, torturados, asesinados y luego desaparecidos en distintos lugares. “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, declaró Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Murillo Karam declaró el 7 de noviembre de 2014 que la “verdad histórica” de esos hechos fue que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en una gran hoguera que hicieron en un basurero de un municipio vecino —Cocula— . Después, según su versión, los criminales tiraron los restos a un río cercano.

El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.