Xóchitl: El sureste no trabaja 8 horas seguidas, no aplica modelo del norte (VIDEO)

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, consideró que los estados del sureste del país tienen otra cultura y por ello no se puede aplicar un modelo similar al del norte. Por ejemplo, dijo, “las personas no trabajan 8 horas seguidas”.

“Primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristobal de las Casas y les dije: ‘va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura’. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo, como El Chiflón, Las Guacamayas y la producción del café orgánico de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería”, expuso durante el Tercer Foro Regional del Frente Amplio por México realizado en Monterrey.

La declaración de la Senadora con licencia puede verse en el minuto 44:40 del video del debate.

Los aspirantes opositores Santiago Creel, Beatriz Paredes y Gálvez Ruiz debatieron este sábado en el tercer Foro Regional del Frente Amplio por México donde se abordaron temas como la superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad.

Fue en el tema de la desigualdad en el desarrollo económico entre el norte del país con el sur cuando la Senadora panista contó su experiencia cuando trabajó con el expresidente Vicente Fox y la diferencia de las personas del norte y sur del país.

“Yo creo que hay que entender las culturas, pero tampoco si el sureste no tiene gas natural no va a llegar Tesla aunque el Presidente quiera, y si no desarrollamos capacidades en los jóvenes creando universidades de diferentes disciplinas, creo que es imposible que el sureste salga adelante de la manera como quisiéramos. Necesitamos apostarle a la educación”, consideró.