Hombre de la India es asesinado en auto en Viaducto, CdMx; le robaron 10 mil dólares

Dos personas de la India fueron víctimas de un ataque directo por cuatro sujetos que iban en dos motocicletas sobre el Viaducto.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Un automovilista fue asesinado a balazos este sábado mientras circulaba sobre Viaducto Miguel Alemán, en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

El conductor, de origen indio, iba acompañado de una persona que también resultó lesionada durante el ataque ocurrido antes del medio día en Manuel Navarrete y Viaducto, colonia Algarín.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad capitalina, la víctima, de 38 años, fue interceptada por cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas.

Uno de los cuatro implicados fue quien disparó contra el conductor al menos en cinco ocasiones, mientras los otros vigilaban y los despojaban de 10 mil dólares.

Un automovilista fue asesinado a balazos cuando circulaba sobre Viaducto Miguel Alemán, en la Alcaldía Cuauhtémoc. #CDMX pic.twitter.com/t1EzjCpNnb — J.A.J.F (@jajf_2109) August 19, 2023

El copiloto relató a las autoridades que venían de una casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero que al dirigirse a su destino fueron interceptados.

En atención a la emergencia, paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y certificaron el deceso por disparos de arma de fuego.

Por su parte, elementos de la SSC-CdMx llegaron al sitio y aseguraron el vehículo y acordonaron la zona en la que fueron hallados al menos siete casquillos.

Las autoridades capitalinas se encuentran analizando las cámaras de videovigilancia como parte de la investigación de este caso que se investiga como un ataque directo, del que no hay detenidos.

Las laterales y dos carriles centrales del Viaducto fueron cerrados, por lo que se presenta tráfico vehicular.