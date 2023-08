Monterrey consuma el fiasco y pierde el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup

FILADELFIA (AP) — Con tantos del venezolano Jesús Bueno, Mikael Uhre y Alejandro Bedoya, el Union de Filadelfia derrotó el sábado 3-0 a un descafeinado Monterrey para adueñarse del tercer puesto de Leagues Cup.

Bueno remeció las redes desde el primer minuto, mientras que Uhre le siguió a los 45 y Bedoya selló la cuenta a los 69 para sentenciar el triunfo del equipo de la MLS.

