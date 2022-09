VIDEO FUERTE | Un día de ira en NY: saca del morral su hacha dentro de un McDonald’s

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Michael Palacios, de 31 años, sacó un hacha pequeña de su mochila luego de haber demostrado poca tolerancia a la frustración al ser rechazado por una mujer dentro de un establecimiento de comida rápida; no hubo heridos ni víctimas que lamentar.

Los Ángeles, 19 de septiembre (LaOpinión).- Un hombre en la ciudad de Nueva York fue arrestado el sábado y acusado de “amenazar” a los clientes en un McDonald’s, incluido el uso de un hacha pequeña, dijo la policía.

De acuerdo a versiones de medios locales, Michael Palacios, de 31 años y de origen latino, demostró tener poca tolerancia a la frustración cuando fue rechazado por una mujer y se mostró violento destruyendo con un hacha parte de un McDonald’s en el Bajo Manhattan.

El sujeto fue enfrentado por otros hombres pero luego prefirieron hacerse a un lado cuando Palacios sacó un hacha de su maleta y comenzó a destrozar mesas y vidrios.

Se publicó un video mostrando dos minutos del incidente entre el hombre y varios clientes. El video, con más de 26 millones de visitas, donde se mostró una pelea previa a la ira de Palacios, así como la destrucción de propiedad.

El hombre en el video parece quitarse la mochila y sacar lo que parece ser una pequeña hacha. Rompe el extremo de una mesa y rompe una barrera de vidrio. Luego se acerca a varios clientes, pero no parece infligir ningún daño contra alguna persona.

Another day in nyc pic.twitter.com/OCOPIkIzuO — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) September 17, 2022

Al final del video, luego de que golpea a un cliente y se acerca a varios otros con el hacha, el hombre parece irse con su bicicleta, aunque fue detenido a calles del lugar.

Michael Palacios fue arrestado y acusado de conducta delictiva, tres cargos de amenazas y dos cargos de posesión criminal de un arma.

De acuerdo a la versión en The New York Post, la discusión comenzó por una chica, “luego la joven lo rechazó… Ella no quería hablar con él. Siguió acercándose a ella… ahí fue cuando los chicos con los que ella estaba intervinieron y comenzaron a discutir”.

En tanto, la empresa también emitió su postura: “La seguridad de nuestros clientes y la tripulación es siempre nuestra principal prioridad”, dijo el propietario y operador del restaurante McDonald’s, Paul Hendel, en un comunicado.

“Estamos conmocionados por estos actos de violencia cometidos en nuestro restaurante y estamos cooperando plenamente con las autoridades en su investigación”, sentenció.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.