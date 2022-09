Don Goyo respinga. Caerá ceniza en todas las Alcaldías de la CdMx, alerta autoridad

La caída de cenizas del Popo se da horas después de que el centro del país padeciera un sismo de 7.7 grados, con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El volcán Popocatépetl lanzó esta tarde una exhalación con contenido de ceniza que se ha dispersado al noroeste, por lo que existe la posibilidad de caída de ceniza volcánica en todas las demarcaciones de la capital del país, advirtió Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Ante tal pronósticos, la propia dependencia capitalina dio a los ciudadanos varias recomendaciones debido a la actividad del famoso “Don Goyo”.

Cerrar puertas y ventanas; no realizar actividades físicas al aire libre; cubrir las coladeras; tapar bien los depósitos de agua; no dejar alimentos a la intemperie; proteger nariz y boca, y usar gafas y ropa de manga larga, además de mantenerse informado y no propagar rumores.

Ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl, se prevé caída de ceniza en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Toma tus precauciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/IdlCS9PVzO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 19, 2022

De acuerdo con el aviso 378 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no hay visibilidad hacia la zona del volcán y en caso de nuevas exhalaciones de vapor de agua, gas y/o ceniza se pronostica que tendría trayectorias hacia el Oeste-Noroeste del cráter.

El Semáforo de Alerta Volcánica para el volcán Popocatépetl se encuentra en AMARILLO FASE 2, informó esa misma dependencia.

Además, expuso, según reportes de la Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 42 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza; sólo este lunes registraron 86 minutos de tremor de alta frecuencia.

Ante el pronóstico de caída de ceniza volcánica, sigue las recomendaciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YD69N1bCfv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 19, 2022

La caída de cenizas del Popo se da horas después de que el centro del país padeciera un sismo de 7.7 grados, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, que causó escenas de dramatismo y crisis nerviosas, pues se repitió justo este 19 de septiembre cuando se conmemoraban los trágicos terremotos de 1985 y 2017.

En su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional informó que el fenómeno ocurrió alrededor de las 13:05 horas, casi una hora después de que se llevara a cabo el Simulacro Nacional a propósito de los grandes sismos que ha vivido México en estas fechas.

En su reporte preliminar, el Sismológico de la UNAM precisó que la magnitud era de 6.8, sin embargo, minutos después se dio a conocer que era mayor: de 7.4. Más tarde, se actualizó a 7.7.

Unos minutos después de que comenzara a temblar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se esperaba que no hubiera afectaciones mayores por este nuevo sismo.

Hasta las 3:30 p.m., el Sismológico Nacional indicó en un reporte especial que se habían registrado 168 réplicas.

De acuerdo con el reporte, “históricamente, grandes terremotos han ocurrido a lo largo de la costa de este estado [Michoacán] como consecuencia de la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica”.

En la entidad hay constante actividad sísmica, puesto que en los últimos 10 años, el SSN ha reportado 11 eventos sísmicos con epicentro en Michoán y con magnitud mayor de 5.0.

Respecto a la duración del sismo, el reporte especial indica que esto es muy variable, dado que “una es la duración del movimiento percibida por el ser humano, otra la duración del registro instrumental (puede ser de varios minutos, inclusive horas) y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo (que puede ser de unos cuantos segundos). Sin embargo, el SSN no reporta la duración del sismo”.

En redes sociales, usuarios compartieron varios videos de cómo vivieron esta experiencia, pues el temblor se percibió en varios estados de la República, así como en la capital mexicana.

Así se percibió el sismo magnitud 7.4 en Coalcomán, Michoacán, donde se registró el epicentro. 🎥@DiariodeMorelos pic.twitter.com/Sxr4pGYxrQ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 19, 2022

Hasta el momento hay una víctima mortal y daños materiales a causa del sismo, según informó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo una llamada con el Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Las autoridades refirieron que la persona que murió fue por la caída de una barda en un centro comercial en Manzanillo, Colima.

🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan que una persona falleció tras la caída de la barda de una tienda Coppel en Manzanillo, Colima#Sismo #Terremoto pic.twitter.com/0AhgNDwUg5 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 19, 2022

Este fue el momento en el que una barda de la tienda Coppel en Manzanillo, Colima, se derrumba tras el #Sismo de 7.7 El saldo fue de una persona fallecida. pic.twitter.com/FhN3YjlRlu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 19, 2022

Además, se reportó el colapso de un gimnasio ubicado en el centro comercial Plaza Marina, en Manzanillo, Colima, luego del sismo registrado al sur de Coalcomán, Michoacán.

Mientras que en Michoacán, ha dejado hasta el momento grietas y daños en templos, viviendas y comercios de la localidad.

🚨#ÚLTIMAHORA | El techo de la Plaza Marina en Manzanillo, Colima, colapsó por el #sismo magnitud 7.4, estas son las afectaciones que dejó. pic.twitter.com/15zTqtxjab — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 19, 2022