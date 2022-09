Ken Salazar llama “Presidenta” a Sheinbaum y corrige; “no me meto en política”, dice

La expresión del Embajador estadounidense causó reacciones entre los presentes, como fue el caso de Claudia Sheinbaum, quien se mostró ligeramente sorprendida, aunque sólo se limitó a sonreír.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Zalazar, llamó “Presidenta” a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien perfila como una de las posibles candidatas de Morena para la Presidencia en 2024.

“Esta Embajada todavía no tenemos el día fijo cuando se vaya a abrir, pero ojalá con la ayuda de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno aquí, y los vecinos vamos a llegar a un tiempo donde sí se puede abrir”, expresó durante una conferencia conjunta realizada en la Alcaldía Miguel Hidalgo donde se planea la construcción de la nueva Embajada estadounidense.

El embajador Ken Salazar ya sabe que pasará en el 24 y desde ahorita le dice presidenta a la Jefa de Gobierno @Claudiashein pic.twitter.com/LDznve3gVr — Tania (@tania__rd) September 19, 2022

Sin embargo, el funcionario estadounidense corrigió y enseguida refirió que así se les llama a los alcaldes en Estados Unidos. Además, aseguró que él no se mete en asuntos de la política mexicana.

“No, no, no. Yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas Municipales. […] La Ciudad de México tiene lugar único, que es Gobernadora, pero también es Alcalde, es Jefa, ¿no? […] En la política de México no me voy a meter”, dijo.

Los buenos vecinos escuchan y dialogan para llegar a soluciones que beneficien a [email protected] Hoy acordamos con el embajador @USAmbMex plantar 436 árboles y la creación de un parque, como parte de las medidas de mitigación por la construcción del nuevo edificio de la embajada de EU. pic.twitter.com/9ewkGDy0yK — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 19, 2022

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado a varios de sus posibles sucesores, entre ellos a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, en su lista que dio a conocer el pasado 5 de julio, el mandatario nombró al Embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; al Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Sin embargo, el mandatario no mencionó otros nombres que suenan en las quinielas, como el del Senador Ricardo Monreal Ávila, o el del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

El Jefe del Ejecutivo federal ha manifestado que el candidato a las elecciones presidenciales por Morena se decidirá por medio de una encuesta, en la cual “sea hombre o mujer”, lo apoyará con un voto: el suyo.