OCDE eleva a 3.3% estimación de crecimiento para México en 2023; prevé 3% en el mundo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha empeorado en cuatro décimas su previsión para la economía de Argentina y apunta ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se contraiga un dos por ciento este año, frente a la caída del 1.6 por ciento que se esperaba el pasado junio.

Además, para el año 2024, la OCDE también prevé una recesión económica en Argentina, con una contracción del PIB del 1.2 por ciento. En su anterior informe de junio, el organismo estimaba una expansión del 1.1 por ciento.

No sólo la OCDE ha revisado a la baja sus previsiones para Argentina. En los últimos días, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe también ha empeorado sus proyecciones, estimando ahora una caída del tres por ciento (en su anterior informe de abril, incluyó al país entre las economías que caerían en 2023, en un dos por ciento).

En lo que se refiere a la inflación, Argentina terminará el año con un índice interanual sobre los tres dígitos, en el 118 por ciento. Esta cifra supone apenas seis puntos porcentuales menos que la inflación en el mes de agosto, que fue del 124.4 por ciento.

Estas cifras de la economía Argentina contrastan enormemente con la media de crecimiento que se espera entre los países del G20, que será del 3.1 por ciento, tras una revisión de tres décimas al alza por parte de la OCDE. Además, la media mundial para 2023 está en el tres por ciento, de nuevo tres décimas por encima de la anterior estimación.

Del mismo modo, la situación de Argentina es totalmente opuesta a la de otras grandes economías de América Latina, como Brasil o México, que han visto una mejora en sus proyecciones económicas desde distintos organismos internacionales, atendiendo al buen desempeño de algunos indicadores macroeconómicos en los últimos meses.

En concreto, se espera que el PIB de Brasil crezca un 3.2 por ciento, lo que supone un incremento de 1.5 puntos porcentuales desde el informe de junio. Por su parte, México tendrá un crecimiento del 3.3 por ciento (siete décimas más de lo previsto anteriormente).

Argentina es junto a Chile y Haití (según datos de Cepal) una de las pocas economías de América Latina que experimentará una recesión económica en 2023.

