Republicanos planean audiencia para juicio político a Biden para la próxima semana

Por Farnoush Amiri

Washington, 19 de septiembre (AP).— Los legisladores republicanos planean realizar la semana próxima su primera audiencia investigar al Presidente Joe Biden sobre los negocios de su familia en vista de un posible juicio político.

La audiencia, convocada para el 28 de setiembre, se enfocará previsiblemente en “asuntos constitucionales y legales” en torno a las denuncias de la participación de Biden en los negocios de ultramar de su hijo Hunter, según un vocero del Comité de Supervisión de la Cámara Baja.

Los republicanos, encabezados por el Presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, sostienen que las acciones de Biden desde que era vicepresidente revelan una “cultura de corrupción”.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023