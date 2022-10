“No fue robo ni asalto, fue un ataque directo”, acusa periodista agredida en Jalisco

Susana Carreño fue víctima de un atentado el pasado 1 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco. La periodista fue agredida por un desconocido quien le causó diversas heridas con arma blanca en el cuerpo, una de ellas en el cuello que la dejó en estado grave. En primera instancia, la Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que el ataque había sido producto de un asalto, pero luego de las pesquisas se concluyó que se trataba de un atentado derivado de su trabajo periodístico.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La periodista Susana Carreño, quien fue hospitalizada tras sufrir una agresión con arma blanca que la dejó en estado grave el pasado mes de julio en Puerto Vallarta, Jalisco, aseguró que el atentado no fue un asalto, como indicaron las autoridades del estado, sino un ataque directo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire detalló que el incidente podría estar relacionado a sus trabajos de denuncia sobre la expansión de cárteles inmobiliarios que provocan daños severos al medio ambiente en Puerto Vallarta.

“Él (el agresor) no me pidió absolutamente nada, ni un reloj, ni un anillo, el problema fue para ellos que ya no pudieron salir en la camioneta en la que venían, toman mi camioneta y como a los dos kilómetros la dejan. Evidentemente no fue un robo, no fue un asalto, fue un ataque directo”.

La periodista originaria de Ciudad Juárez, quien se desempeña como directora del noticiero de Radio Universidad en Puerto Vallarta, indicó que los autores intelectuales y materiales del ataque que sufrió podrían estar relacionados con los responsables de los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en la zona.

“Si yo tuviera que señalar, son varios frentes que tiene que ver con el trabajo, el desarrollo lo que está pasando en Puerto Vallarta con el medio ambiente, con la serie de licencias que se otorgaron sin estudios de impacto ambiental, están cometiendo un ecocidio en la zona, ese es un frente que debe de investigar la Fiscalía del Estado”.

El pasado 1 de julio, la periodista Susana Carreño fue víctima de un atentado sobre la avenida Playa Grande en la Colonia La Moderna de Puerto Vallarta, Jalisco.

Carreño fue agredida por un desconocido quien le causó diversas heridas con arma blanca en el cuerpo, una de ellas en el cuello que la dejó en estado grave.

En primera instancia, la Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que el ataque había sido producto de un asalto, pero luego de las pesquisas se concluyó que se trataba de un atentado derivado de su trabajo periodístico.

A tres meses del ataque en su contra, Susana Carreño reapareció el pasado 17 de octubre en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien agradeció por el apoyo recibido. También dio las gracias a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, por estar al pendiente durante su recuperación.

“Me da mucho gusto Susana que estés aquí. Susana fue víctima de un atentado y se pensó o se hablo que era un asalto pero no, fue por su trabajo de denuncia”, expresó el Presidente.

La periodista detalló que las investigaciones han sido lentas y aún no se ha detenido a los responsables.

“La investigación ha sido lenta, a mí no me han dicho todavía, si hay avances avances o no los hay, yo trato de aportar los datos que se puede”.

Susana Carreño reiteró que Puerto Vallarta atraviesa por un momento complicado, marcado principalmente por el desarrollo de proyectos inmobiliarios señalados por corrupción.

“El problema más grave en Puerto Vallarta en este momento es la situación inmobiliaria, este cartel inmobiliario […] La corrupción es lo que está dañando y al verse ellos exhibidos de que no tienen licencias para construcción, de que no tienen estudios para impacto ambiental pues simplemente la reacción es la violencia, generar violencia y generar situaciones como las que estamos viviendo en Jalisco, atentar e intimidar”.

Finalmente, Susana Carreño cuestionó al Gobernador Enrique Alfaro quien mostró datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los cuales refieren que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva.

“Yo no creo que la seguridad esté bien, en Jalisco no está bien, si el Gobernador dice otra cosa, pues bueno, será su perspectiva si él está en Casa Jalisco muy seguro, rodeando de gente, para él la perspectiva es que Jalisco está bien, pero para el grueso de la población no estamos bien”.