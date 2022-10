VIDEO: Dron capta enfrentamiento entre el Cártel del Golfo y Noreste en Tamaulipas

Los Ángeles, 19 de octubre (LaOpinión).- Oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas realizaron un peculiar hallazgo en la frontera que colinda con el estado mexicano de Tamaulipas, una región en donde permea la violencia generada por el narcotráfico.

Se trata de un dron que, al parecer, pertenecía a algún grupo del crimen organizado, ya que el dispositivo contenía la grabación de un enfrentamiento armado entre dos cárteles de la droga.

El clip de 42 segundos fue compartido en redes sociales por el reportero de Fox News, Bill Melugin, y en las imágenes se pueden apreciar los destellos provocados por los disparos de diversas armas de fuego, incluido un fusil Barret calibre .50, uno de los más letales del mundo, capaz de perforar blindajes y derribar aeronaves.

The impacts of fentanyl are devastating, and Texans of all ages are being impacted.

DID YOU KNOW? Since Gov. @GregAbbott_TX's Operation Lone Star began, DPS has seized enough fentanyl to kill every man, woman and child in the United States. pic.twitter.com/hWqsCuLHsO

— Texas DPS (@TxDPS) October 18, 2022