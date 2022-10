EU expulsa a los venezolanos y otra vez, Ciudad Juárez en crisis. No se dan abasto

Ciudad Juárez ha recibido poco más de mil 200 migrantes de Venezuela expulsados por Estados Unidos en seis días, una cantidad similar se ha regresado por Tijuana, Nogales, Piedras Negras y Matamoros; los albergues están rebasados por los que llegan del sur y por los retornados desde el norte.

Por Rocío Gallegos y Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 19 de octubre (La Verdad de Juárez).- El trabajo diario en los albergues para migrantes que operan en Ciudad Juárez es arduo, pero actualmente no se puede atender a nadie más, dice Rosa Mani Arias, representante de la Red Somos Uno por Juárez, que agrupa a espacios de acogida para personas en movilidad operados por organizaciones civiles y religiosas.

“No nos damos abasto, estábamos en niveles máximos (de capacidad)”, afirma la mujer, quien asegura que antes de las decisiones recién adoptadas entre el Gobierno de Estados Unidos y México para atender a la población venezolana, “ya estábamos llenos” y con los cambios “nos vemos rebasados”.

“Los acuerdos que ellos (EU y México) han hecho, los hacen allá en sus lugares muy cómodos y nosotros acá en la frontera es donde tenemos la emergencia”, comenta con preocupación al señalar que los espacios de acogida están saturados, mientras más migrantes llegan con la esperanza de cruzar a Estados Unidos y cientos son retornados a diario por autoridades estadounidenses bajo el Titulo 42.

A DIARIO EXPULSAN A MIL VENEZOLANOS POR CINCO CIUDADES

Ciudad Juárez ha recibido poco más mil 200 venezolanos expulsados desde el 12 de octubre, cuando los gobiernos de Estados Unidos y México pusieron en marcha un acuerdo que busca reducir el flujo migratorio de personas procedentes de Venezuela.

El primer día de las nuevas disposiciones se recibieron por esta comunidad fronteriza 130 personas procedentes de Venezuela, el segundo 280 y desde el tercer día son 200 diarios, de acuerdo con con autoridades locales y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta misma cantidad se está recibiendo por Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Piedras Negras, Coahuila, y Matamoros, Tamaulipas. En total suman mil venezolanos expulsados a diario por la frontera norte de México, se dio a conocer.

Uno de esos migrantes es Nelson Brito, de Maracay, quien la tarde del domingo 16 de octubre fue expulsado desde El Paso, Texas, por Ciudad Juárez. El hombre viaja acompañado de su esposa y su hijo de dos años.

Dice que él cruzó la frontera por el río Bravo el 11 de octubre, un día antes de que el Gobierno de Joe Biden anunciara que devolverá a los que se internen a su país de manera ilegal y que sólo aceptará 24 mil venezolanos que se registren previamente en el nuevo programa, que lleguen por vía área y cuenten con un patrocinador en Estados Unidos.

Debido a la vigencia de esa nueva política migratoria de Biden para los venezolanos, Nelson fue expulsado.

“Nunca nos dijeron qué iba ocurrir, sólo nos dijeron que nos iban a sacar del centro donde estábamos, que era como una cárcel, pensamos que a la calle, pero nos sacaron para echarnos a México” dijo.

El hombre tiene esperanza de que lo acepten en EU junto a su esposa y su hijo, por lo que permanece varado en la ciudad en espera de que se active el programa para registrarse. Busca llegar a Houston, donde viven unos de sus parientes.

Pero las nuevas restricciones migratorias estadounidenses para venezolanos no sólo tomaron por sorpresa a Nelson y a cientos de personas más, también a las autoridades de las comunidades fronterizas del país que de un día a otro enfrentaron un aumento de migrantes que son expulsados desde el norte.

NO ESTÁBAMOS PREPARADOS PARA ATENDERLOS: GOBIERNOS

“La situación fue muy intempestiva”, dijo Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Secretario del Ayuntamiento de Juárez. “No estamos ni siquiera preparados, ninguna de las áreas de los gobiernos, para poderlos atender”.

La noche de este lunes, los gobiernos locales y estatal habilitaron un espacio provisional para brindar ayuda humanitaria a los venezolanos, donde podrán pernoctar mientras resuelven sus estatus migratorios o regresan a su país.

Ortiz Orpinel dijo que los albergues Leona Vicario, administrado por el Gobierno federal, y el Kiki Romero, operado por el municipio, están saturados debido a que en los últimos días se canalizaron a familias migrantes. Esta misma situación enfrentan los manejados por agrupaciones civiles y religiosas.

El representante de la Gobernadora de Chihuahua, Oscar Ibáñez, indicó que Estados Unidos estará retornando diariamente 200 migrantes venezolanos por Ciudad Juárez.

“A partir del 12 de octubre el Gobierno de Estados Unidos comenzó a regresar migrantes venezolanos y el primer día fueron 130, el segundo 200. Ellos tienen un tope de 200 para regresar por Ciudad Juárez, fue una medida acordada con el Gobierno de México, decidieron regresar mil migrantes diarios en cinco puntos de la República, Juárez es uno de esos puntos”, afirmó.

Muchos de esos migrantes están en condición de calle, lo que eleva su vulnerabilidad por la inseguridad y el clima frio que se comienza a sentir al avanzar el otoño en la región. Sin embrago, pese al espacio habilitado muchos siguen pernoctando en la vía pública, son de varias nacionalidades, no sólo procedentes de Venezuela.

Hasta ahora el Gobierno de México sólo se ha pronunciado por aceptar a los migrantes retornados de Estados Unidos, pero no ha mencionado si pondrá en marcha algún programa de ayuda especial para atender la nueva contingencia en la frontera norte del país.

‘TENEMOS UNA EMERGENCIA‘

Rosa Mani dice que al menos por parte de agrupaciones, no se tiene pensado abrir más espacios para migrantes en Ciudad Juárez “porque no tenemos la capacidad económica, ni material humano, ni infraestructura… es muy complicado poder responder otra vez, como en el 2018, a esta situación”.

La representante de la Red Somos Uno por Juárez, que agrupa a albergues para personas en movilidad, asegura que actualmente se registra una crisis humanitaria de una dimensión mayor a la desatada a finales del 2018.

La mujer compara el momento de ese entonces, en el que sólo se contaba con la Casa del Migrante y tres albergues más, con la situación actual, en la que operan cerca de 24 espacios de acogida para migrantes y resultan insuficientes para recibir a todos los que arriban desde el sur y desde el norte, por lo que se tiene a mucha gente pernoctando en la calle.

¿Cómo definiríamos ahorita nuestra ciudad?, cuestiona y más adelante se responde: tenemos una emergencia.

INTERROGANTES DE DEFENSORES DE MIGRANTES

Debido a esa situación desatada por la nueva política migratoria de Estados Unidos para personas procedentes de Venezuela, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en México externaron su preocupación por las consecuencia de esas decisiones recién adoptadas de manera bilateral por los gobiernos de ambos países.

En una carta pública dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ochenta organizaciones y redes de defensores de migrantes cuestionan que México acepte a personas venezolanas bajo Título 42, una disposición que viola el marco normativo estadounidense, el cual garantiza el acceso al asilo independientemente de la forma de llegar.

“Ofrecer apoyo a 24 mil personas cuando el mes pasado más de 25 mil personas venezolanas fueron aprehendidas por la patrulla fronteriza no se puede llamar una solución para garantizar la protección, ni una migración segura, ordenada y regular –mucho menos humanitaria”, mencionan las agrupaciones, aunque reconocen que el programa puede tener un impacto positivo para quienes reciban ese apoyo.

Aseguran que están viendo cómo apoyar a las personas expulsadas, así como apoyar con la inscripción de personas elegibles para el nuevo programa, pero piden respuestas a las siguientes preguntas lanzadas al Gobierno de México:

1.- ¿Habrá un límite de personas venezolanas expulsadas bajo Título 42 y aceptadas por el Gobierno mexicano al día?

2.- ¿El Gobierno mexicano va a aceptar a familias venezolanas con niñas, niños y adolescentes?

3.- ¿En qué puntos de entrada serán expulsadas las personas venezolanas?

4.- ¿Al ser recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), qué tipo de documentación se les otorgará? Hemos visto que en las últimas 24 horas el INM está otorgando oficios de salida del país por la frontera sur con una vigencia de 15 días. El mismo oficio entregado a la población expulsada hasta ahora también establece que “la presente resolución no constituye un documento de viaje con el cual pueda desplazarse por Territorio Mexicano”. Si las personas tienen 15 días para salir por la frontera sur pero no pueden desplazarse, ¿cómo se supone que deberían llegar a la frontera sur?

5.- ¿El INM va a detener a las personas venezolanas expulsadas que se queden después de los 15 días? ¿Está realizando negociaciones para devolverlas a Venezuela?

6.- En el caso de las personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas expulsadas y aceptadas por México bajo Título 42, el INM ha estado deteniendo a algunas de ellas, transportándolas a varias ciudades dentro del país y a la frontera sur. ¿El INM va a realizar acciones similares con la población venezolana? Los días 15 y 16 de octubre ya había reportes de un autobús que llevó a personas venezolanas expulsadas a la Ciudad de México, Guerrero y Villahermosa. Si las organizaciones locales tuvieran información previa sobre estos traslados, podrían preparase mejor.

7.- El día 15 de octubre, el INM publicó comunicado 572/2022 en el cual explica que la población venezolana que haya entrado de forma irregular no será elegible para el programa para entrar a los Estados Unidos y que las personas que se muevan de una entidad a otra dentro de México tampoco serán elegibles. Quisiéramos saber el sustento de esta información. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno estadounidense, hasta ahora, la población venezolana que ha entrado a México antes de la publicación del programa (que aún no ha ocurrido) podrán aplicar y el lugar en el que se encuentran dentro de México no afecta su elegibilidad. Por lo mismo sería importante compartir información y fuentes.

8.- Considerando que mucha de la población venezolana tiene necesidades de protección internacional, ¿cuál será el proceso para evaluar sus situaciones y proporcionarles información sobre sus derechos en México?

9.- ¿Qué apoyo del Gobierno mexicano se va a destinar para recibir a la población: albergue, comida, necesidades básicas?

10.- Con relación a las personas de nacionalidad haitiana, cubana y nicaragüense, las organizaciones han estado documentando expulsiones bajo Título 42 desde aproximadamente abril de 2022. Sin embargo, desconocemos la política migratoria mexicana relacionada con la recepción de personas de estas nacionalidades. ¿Nos podrían entregar la política oficial con relación a estas nacionalidades?

Por ahora no ha habido respuesta del Gobierno de México.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA VERDAD JUÁREZ. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.