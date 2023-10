MTV cancela la entrega de sus premios EMA en París por la guerra entre Israel y Hamás

PARÍS (AP).— Los premios MTV a los Videos Musicales de Europa, conocidos por sus siglas en inglés como MTV EMA, cancelaron este jueves su ceremonia debido a la guerra entre Israel y Hamás; estaría repleta de actuaciones estelares.

La gala estaba programada para el 5 de noviembre en París, y tendría como artistas invitados a Ozuna, Renée Rapp y Thirty Seconds to Mars, entre otros.

Voting is continuing and the winning artists will receive their MTV EMA Awards.

We look forward to hosting the MTV EMAs again in November of 2024.

— MTV EMA (@mtvema) October 19, 2023