Biden reitera apoyo a Ucrania e Israel; Hamás y Putin acabarán con democracia, alerta

Por Chris Megerian y Seung Min Kim

Washington, 19 de octubre (AP).— El Presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el jueves que Estados Unidos debe profundizar su apoyo a Ucrania e Israel en medio de dos guerras enormemente diferentes, impredecibles y sangrientas, y aseveró que “el liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo”.

En un inusual discurso en el Despacho Oval, Biden reconoció que “estos conflictos pueden parecer lejanos”, pero insistió en que siguen siendo “vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos”, y dijo que pedirá al Congreso miles de millones de dólares en ayuda militar para ambos países.

“La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan más caos y muerte y más destrucción”, afirmó Biden. “Siguen adelante. Y el costo y la amenaza para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando”.

We cannot—and will not—let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win.

I refuse to let that happen. pic.twitter.com/o2hGvfSNwu

— Joe Biden (@JoeBiden) October 20, 2023