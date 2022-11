My Chemical Romance hace cimbrar el Autódromo después de 14 años en el Corona Capital

Decenas de miles de viejos seguidores y unos cuantos nuevos, que se unieron a sus filas en los últimos años, se dieron cita en la décimo segunda edición del festival citadino para ver a los hermanos Gerard y Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo). – Este viernes la Ciudad de México viajó al pasado, los emos volvieron a inundar las calles como si se tratara del 2004. ¿La razón? La agrupación estadounidense My Chemical Romance regresó a tierra Azteca después de 14 largos años.

Playeras con rayas blancas y negras, camisas obscuras acompañadas de corbatas rojas, flecos planchados tapando rostros y varios pares de ojos sombreados se dejaron ver en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el primer día de actividades del Festival Corona Capital.

Decenas de miles de viejos seguidores y unos cuantos nuevos, que se unieron a sus filas en los últimos años, se dieron cita en la décimo segunda edición del festival citadino para ver a los hermanos Gerard y Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero.

A las siete de la noche, cuando el sol tenía poco de haberse ido a descansar, ya se podían ver a cientos de personas esperando en el escenario Corona al headliner, que logró agotar las entradas de la mega fiesta musical a escasas horas de haber iniciado la venta.

Entre gritos de “cerveza”, olor a mariguana y los típicos empujones característicos de un concierto, el público disfrutó de la banda londinense White Lies previo al show estelar.

El grupo liderado por Harry McVeigh deleitó a los asistentes con grandes éxitos como “Death”, “Farewell after to the Fairground”, “Hurt my Heart”, “Tokyo”, “Bigger than Us” y otras siete canciones más.

Mientras se acortaban los minutos para que saliera My Chemical Romamce la gente empezó a corear temas de Luis Miguel, Belanova, Panda y hasta de Atrévete a soñar, telenovela protagonizada por Danna Paola.

De repente, cuando nadie lo esperaba, se pudo leer en la pantalla el mensaje “cuídemonos a nosotros mismos, si alguien cae ayudemos a levantarlo. Que tenga una increíble noche”.

Acto seguido salió Gerard Way y compañía tocando “The Foundations of Decay” , su primer single en ocho años; tema al que le siguieron los éxitos “Bury Me in Black”, “I’m not okay” y “Give ‘em hell, kid”.

Como era de esperarse, Gerard, vocalista de MCR sorprendió con su outfit y en esta ocasión, vestido de caballero medieval, dedicó unas palabras al público mexicano.

“Ha pasado un largo tiempo desde que estuvimos aquí la última vez aquí en México”.

Y sí, catorce años atrás, en el 2008, la banda ofreció su última presentación en el país durante el marco del ya extinto Coca-Cola Zero Fest.

Fue precisamente la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez la encargada de cobijar, en aquella ocasión, a la banda estadounidense. La única diferencia entre ambos eventos es que este viernes llegaron como la banda estelar del festival.

Con un setlist diseñado para abarcar toda la discografía de la banda, el público pudo disfrutar de temas como “Boy Division”, “The Ghost of You”, “Teenagers”, “Thank You for the Venom”, “Destroya”y “Famous Last Words”, entre otros, a lo largo de una hora cuarenta minutos de presentación.

“Les queremos agradecer por ser parte de esta presentación. Son lo máximo”, fueron las palabras de Gerard Way antes de dar paso al encore protagonizado por “The Kids From Yesterday”.

Fue así como a la 1:10 de la madrugada de este sábado finalizaron las actividades del primer día de la décimo segunda edición del festival Corona Capital.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.