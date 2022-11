“Checo” Pérez domina la última práctica del GP de Abu Dhabi y es el más rápido

Ciudad de México, 19 de noviembre (SInEmbargo).– El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez marcó el mejor tiempo en los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, donde busca la segunda posición en el campeonato.

“Checo” se colocó como el más rápido al detener el crono en 1’24″982 y superó en 152 milésimas de segundo a su compañero de equipo y doble campeón del mundo Max Verstappen durante la tercera y última sesión de libres en el circuito de Yas Marina.

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁

The @redbullracing duo power to the top 👊#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/llBruLjCgD

— Formula 1 (@F1) November 19, 2022