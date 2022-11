“Es el fascismo contemporáneo”: ONGs rechazan cumbre de ultraderecha en la CdMx

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El Frente Antifascista, integrado por 23 organizaciones de todo el mundo, rechazó el encuentro realizado por la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en la Ciudad de México y lo calificaron como “una expresión del fascismo contemporáneo”.

Los días 18 y 19 de noviembre se lleva a cabo en la Ciudad de México la Conferencia Política de Acción Conservadora bajo la consigna de “defender la libertad y la democracia en las Américas”.

De acuerdo con las organizaciones, la CPAC –creada por la Unión Conservadora Estadounidense en los años 70– representa hoy en día un instrumento de injerencia oligárquica e imperialista extremadamente intolerante y violenta.

America UnCanceled being filmed at #CPAC Mexico! @mschlapp @JackPosobiec pic.twitter.com/yFyTvq2S4A

A través de un posicionamiento, el Frente Antifascista señaló que el evento en la Ciudad de México es organizado en apariencia “por un personaje abiertamente conservador, pro-vida y antifeminista, cuenta con el patrocinio y complicidad de los sectores más recalcitrantes y rancios de la derecha mexicana”.

Destaca que las figuras convocadas, como el argentino Javier Milei; el excandidato presidencial pinochetista chileno José Antonio Kast y el Diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, “responden a los intereses económicos inmediatos de la alta burguesía y a los designios imperialistas, que rechazan explícitamente los derechos humanos y combaten todos los avances hacia la igualdad social y la conservación ambiental en las Américas y el mundo”.

Agregaron que estos personajes también incitan al lawfare para eliminar de las contiendas electorales a líderes de la izquierda democrática progresista y, desde los medios neoliberales, “impulsan narrativas para que presidentes emanados de procesos democráticos mediante voto universal, libre, directo y secreto sean desconocidos y excluidos, llamándolos dictadores, como ha acontecido en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Day 1 of #CPAC Mexico has been off to a great start! pic.twitter.com/IcnBcqYdpU

— CPAC (@CPAC) November 18, 2022