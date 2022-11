Naomi Biden, nieta del Presidente de EU, realiza su boda en la Casa Blanca

Por Darlene Superville

Washington, 19 de noviembre (AP) — La nieta del Presidente Joe Biden, Naomi Biden, y su prometido, Peter Neal, se casaron el sábado en lo que fue la 19na boda en la mansión presidencial.

Naomi Biden y Neal intercambiaron votos matrimoniales durante una fría ceremonia matutina con la temperatura rondando los 4.5 grados Celsius (40 Fahrenheit) en el jardín sur, que fue convertido en un jardín de bodas por primera vez en la historia. Es la primera vez que la mansión es usada para una boda de una nieta del Presidente.

Una gran cantidad de sillas plegables blancas ocupaban parte del jardín sur, y el Pórtico Sur de la Casa Blanca, frente al jardín y con el monumento a Washington a la distancia, estaba decorado con coronas y guirnaldas de flores blancas. No había carpa. Los invitados empezaron a llegar horas antes de la ceremonia y algunas mujeres estaban usando zapatos descubiertos a pesar del frío.

La ceremonia, a diferencia de otras bodas allí en el pasado, no estuvo abierta al público. Los novios decidieron excluir a periodistas a pesar de que la ceremonia fue al aire libre en los predios de lo que el presidente y la primera dama llaman “la casa del pueblo”.

Neal, de 25 años y de Jackson Hole, Wyoming, recientemente se graduó como abogado de la Universidad de Pensilvania y trabaja para el Centro Legal de la Universidad de Georgetown en Washington. Sus padres son los doctores Mary C. y William “Bill” C. Neal de Jackson Hole.

Naomi Biden is married. Wedding is over. Great shot from AFP's @b_smialowski of the ceremony pic.twitter.com/VwCE7AgUDK

— Emily Goodin (@Emilylgoodin) November 19, 2022