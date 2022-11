El cantante colombiano Maluma pone a bailar a todos en el FIFA Fan Festival (VIDEOS)

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El cantante colombiano Maluma puso a bailar a miles de aficionados este sábado en la ceremonia de inauguración del FIFA Fan Festival en el parque Al Bidda de Doha.

Maluma le cantó a más de 50 mil personas que se dieron cita en ese lugar donde mañana domingo sonará el silbatazo inicial del Mundial de Qatar 2022.

Luciendo la camisa de la Selección Colombia, el artista colombiano inició la fiesta alrededor de las 9 de la noche (11:00 horas tiempo de México) con la canción “Hawái”.

The opening of the Fifa Fan Festival Tonight was truly incredible. Eight hours of DJ's, activities, alcohol, Champions of the WC presenting the World Cup trophy to the fans, and then an awesome Maluma concert. Got the Canada flag on the screen a few times! #Qatar2022 pic.twitter.com/w5OZE3rHAa

— CanMNTonly (@CanMNTonly) November 19, 2022