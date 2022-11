Monreal alerta por polarización en México: “Familias ya no celebran Navidad juntos”

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal opinó que la polarización ha crecido tanto en México que los ciudadanos, incluidos los partidos políticos, han sustituido conversar por confrontarse. El morenista puso como ejemplo de esta división el que ahora las familias opten por no celebrar juntas la Navidad.

“Hay hermanas y hermanos que ya no se frecuentan, hay familias que ya no comen juntas las domingos porque supuestamente son de diferentes bandos. Conozco a familias que, debido a esta polarización, ya no celebran Navidad juntos”, dijo este sábado desde la Arena México, donde presentó su proyecto Reconciliación por México, con el que buscará la candidatura presidencial en las próximas elecciones.