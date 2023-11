Feli Colina da peso al archivo folclórico en “Lxs infernales (Del Valle Encantado)”

Cuando se googlea el nombre de Feli Colina inmediatamente resaltan titulares como “Del subte a los estudios Abbey Road”, en los que se destaca el trabajo de su música y cómo ha ido escalando, desde sus 19 años, para convertirse en una artista de renombre en su natal Argentina.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La artista argentina Feli Colina se encuentra promocionando su más reciente álbum titulado “Lxs infernales (Del Valle Encantado)”, en el que reversiona temas que forman parte del archivo folclórico latinoamericano.

En entrevista para SinEmbargo, la cantante de 29 años de edad compartió que este proyecto, al que ella ve como una especie de “radiografía”, surgió luego del lanzamiento de “El valle encantado” (2022), un disco influenciado por el folclore pero dirigido hacia el pop y la música electrónica.

“Este año decidimos sacar una especie de radiografía de ‘El Valle Encantado’, en donde mostramos un grupo de canciones que fueron influencias de este disco -que también nos acompañaron a las presentaciones en vivo- y usar como todos estos elementos de producción más actuales de una manera más directa, más agresiva y más explícita”, contó.

Para Feli, la música es tan hermosa y tan infinita que le resulta imposible pensar que este proyecto pudo llegar a ser tan desafiante para no disfrutarlo. “Una canción no es de nadie, y cuando se pone la voz de alguien, cuando se pone en el modo de alguien ya se convierte en otra canción, y eso es realmente para mí mágico y emocionante”.

Al ser cuestionada por la pequeña Feli que buscaba cumplir sus sueños, la artista expresó que está muy agradecida con ella porque al ser tan valiente, decidida y desprejuiciada, es que, hoy en día, está gozando de una carrera dentro de la música.

“Mi deseo a a mediano plazo es llevar cada vez más y más partes de mi espectáculo en vivo a más lugares del mundo”, expuso.

Al respecto, la artista salteña viajará este mes a la Ciudad de México para ofrecer un concierto íntimo en el Foro del Tejedor, recinto ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Feli Colina se ha caracterizado por llevar sus shows a un nivel más alto, es decir, no sólo se dedica a cantar sino también busca darle peso a otros aspectos como la escenografía, el vestuario, las luces, y hasta los invitados que van desde poetas, actores y cantantes.

Será el 30 de noviembre cuando Feli Colina pise el Foro del Tejedor por primera vez frente a una cultura diferente para presentar su radiografía de canciones influenciadas por el folclore latinoamericano.

“Para mí de verdad es un sueño cumplido. Yo no tuve muchas veces la oportunidad de cantar mis canciones y hacer un un show propio frente a una cultura diferente. Argentina y México somos hermanos, pero somos hermanos, no la misma persona, entonces van a haber palabras que yo no comprenda que me digan y palabras que yo diga que ustedes no comprendan. Todo ese intercambio me parece valiosísimo”, concluyó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.