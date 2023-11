Enanitos Verdes prepara álbum y documental luego de la pérdida de “Marciano”

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- A poco más de un año del lamentable deceso de Horacio Eduardo Cantero Hernández, mejor conocido como “Marciano” Cantero, la agrupación argentina Enanitos Verdes, ahora bajo la guía de su guitarrista Felipe Staiti, se encuentra trabajando en un documental y un nuevo material discográfico.

Bajo el lema “la única muerte real es el olvido”, Felipe Staiti compartió a SinEmbargo que la mítica agrupación, que ha acompañado a varias generaciones con su música, tiene planeado lanzar un disco nuevo para el próximo año.

Además, adelantó que dentro de los planes se encuentra el estreno simultáneo de un documental que recorrerá gran parte de la historia de los Enanitos Verdes. “Es algo todavía muy embrionario, pero sí el año que viene, yo creo que a mitad de año, ya lo vamos a tener cocinado”.

El 2023 también supuso el regreso de la banda a los escenarios con una nueva alineación compuesta por Felipe Staiti (guitarras y voz), Jota Morelli (batería), Guillermo Vadalá (bajo), Bosco Aguilar en (teclados) y, Damián Castroviejo y Adriana Rodríguez (coros).

A lo largo de este año Enanitos Verdes ha llevado su “Besos Intensos Tour” a España, Puerto Rico, Colombia, Italia y Estados Unidos, y para el cierre de éste tienen contemplado pisar otros países entre los que, por supuesto, destaca México.

“Lo más difícil fue cruzar la tempestad de la pérdida y del cachetazo que te da la vida. Particularmente ‘Marciano’ era la persona con la que hicimos los Enanitos, lo empezamos en mi casa y en mi habitación tocando […] No hay día que no piense en ‘Marciano’, él fue la voz de los Enanitos y todo, pero era un proyecto de varias personas, entonces cuando empezamos a mirar el horizonte dijimos ‘no podemos parar porque la desaparición de uno, es la desaparición de todos'”, expresó el músico.

“Hubo que barajar las cartas, y bueno antes yo cantaba algunas canciones, ahora canto más. Tenemos un par de coros también invitados, que son músicos que están de planta con los Enanitos, o sea, es una banda de lujo hoy en día. Antes veníamos tocando en trío que me encanta tocar en trío, pero ahora le dimos como un baldazo de agua. Todo con una mira hacia adelante”, agregó.

Será este noviembre cuando la agrupación recorra parte de la República Mexicana –Querétaro el 16, Tijuana el 24, Puebla el 28, Ciudad de México el 29 y Monterrey el 30 – con su gira “Besos Intensos”.

Al ser cuestionado por el sentimiento y la energía que el público llega a emanar durante las presentaciones, ahora, sin “Marciano” Cantero, el guitarrista de los Enanitos Verdes expuso que cuando sube a cantar a los escenarios le da la sensación de que el espíritu de “los Enanos” sigue vigente.

“Cuando salimos a tocar, empezamos y la gente empieza a cantar, siento cierta satisfacción porque digo ‘hay una’, no quiero decir una ‘aceptación’, pero como que el espíritu de los Enanitos se mantiene, la esencia se mantiene y lo que queremos hacer, creo que va de la mano de la honestidad porque si nosotros nos estuviéramos presentando hoy con un cantante como si fuera ‘Marciano’ o con un tipo parecido tratando de ocupar el lugar de él, no sería creíble”.

“Esto es 100 por ciento brutalidad total, honestidad brutal, y estábamos abriéndole el corazón a la gente diciéndole ‘no está Marciano, acá estoy yo’ […] Lamentablemente lo de ‘Marciano’ es algo irremediable y que no tiene vuelta atrás, no es que se enojó, se fue de la banda y puede volver, o sea, esto es algo que no hay vuelta atrás. Entonces bueno, es una etapa nueva por decirlo de alguna manera”, finalizó.