CLOSE UP | El Ministro que se opuso al poder con Calderón y luego se abrazó de la 4T

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– A Arturo Zaldívar Lelo de Larrea puede verse en una línea del tiempo para comprenderlo mejor. Primero, como abogado de empresas reconocidas, luego como Ministro independiente al poder y, recientemente, como un “político con toga” populista.

Además, desde el mundo del TikTok, también se le ve como un personaje pragmático de 64 años con casi 900 mil seguidores interesado en dirigirse al sector joven a través de Taylor Swift, su perra Milo o el muñeco de Dr. Simi.

El Ministro Zaldívar Lelo es un queretano progresista, esto es, proaborto, proLGBT, probinarios con lenguaje inclusivo y promariguana lúdica. Su educación básica fue en el Instituto Queretano (1966-1978), una escuela privada y católica, aunque particularmente marista con visión humanista. La Constitución, interpreta además, “no protege” el discurso de odio, machista, homofóbico, clasista ni sexista.

Se autoconsidera vehemente y empático. Dice trabajar 24/7 con mucha pasión y con café, pero también tener salud mental gracias a su esposa y la práctica china Chi kung, que descubrió en internet. Él decidió volcarse a TikTok, la red social usada por menores de 25 años porque, a diferencia de Twitter/X con bots y discursos de odio, encontró a la aplicación china divertida y “potente” para comunicar a los jóvenes pese a la enorme brecha generacional. Todo ello lo reveló en noviembre de 2022 al podcastero Roberto Martínez, como muestra de su apertura a la juventud. Analistas jurídicos lo ven técnicamente competente, experto en argumentación jurídica y una figura a seguir por sus precedentes.

Ya como “Ministro tiktokero”, presentó una sorpresiva renuncia a la Suprema Corte de Justicia a tan solo un año de terminar su periodo de 15 años, en noviembre de 2024. En 2009, fue propuesto por el Presidente panista Felipe Calderón (su compañero en la Escuela Libre de Derecho) ante la recomendación de su Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y fue ratificado por el Senado junto con el Ministro Luis María Aguilar.

Al argumentar “causa grave” (causa “importante”, después explicó), el experto en argumentación jurídica decidió pasar del Poder Judicial al político al apoyar el proyecto de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. De momento, rechazó buscar ser Fiscal General (la Constitución lo prohibe) o Consejero Jurídico de Presidencia, pero no ha descartado aceptar algún cargo en su potencial gabinete, aunque previamente ha dicho que ya cumplió todas sus metas profesionales.

“Ahora aspiro a ayudar, a construir. Si después de eso viene una oportunidad, será decisión de Claudia Sheinbaum siendo Presidenta, en su momento lo valoraremos”, dijo en la única entrevista que ha dado tras renunciar, en Radio Fórmula. “Es un proyecto en el que creo y en el que he estado comprometido los 14 años en la Corte. Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sencilla, que no tengo duda de que será una gran Presidenta de México”.