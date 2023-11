BITS | Call of Duty: Modern Warfare 3, una saga que perdió el rumbo

La historia de Modern Warfare 3 toma lugar directamente después de los hechos de su antecesora con la fuerza especial 141, el equipo comandado por el Capitán Price, quienes siguen en la misión de capturar a Vladimir Makarov, uno de los mejores antagonistas.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Para nada es sorpresa que un año nuevo, represente una nueva entrega de Call of Duty, sin embargo, durante los últimos años vimos el relanzamiento de una de las líneas del tiempo más importantes de su historia: Modern Warfare, con el primer juego lanzado por primera vez en 2007 y relanzado nuevamente en 2019 con muchos cambios en historia, sistema de juego y demás siendo un camino alterno al original, pero retomando la franquicia y dando al modo historia el lugar que se merecía. Posteriormente, como era normal en 2022, vimos la segunda entrega que regresaría personajes conocidos y mantendría el rumbo de la franquicia haciéndolo bien a nivel general, pero perdiendo ciertos elementos en su modo historia.

Para sorpresa de muchos, apenas un año después tuvimos la secuela de Modern Warfare 2, la cual, como se ha sabido, llevó muy poco tiempo de desarrollo, hecho que se ha notado en todo el contenido del juego, pero principalmente en un modo historia que deja mucho que desear y que es superado por completo por su contraparte original lanzada en 2011.

La historia de Modern Warfare 3 toma lugar directamente después de los hechos de su antecesora con la fuerza especial 141, el equipo comandado por el Capitán Price, quienes siguen en la misión de capturar a Vladimir Makarov, uno de los mejores antagonistas que ha tenido el juego -y posiblemente el mejor-. Sin entrar en más detalles de la historia, podemos decir que todo lo bueno que ha hecho en las pasadas dos entregas, se dejó de hacer por completo, quitándole emoción en la batallas, a las secuencias y a la trama general del juego.

En Modern Warfare 3 vemos una de la historias más cortas a nivel de duración que hemos tenido en la saga y apenas sirven como para llenar un poco el espacio que representa un modo historia, de hecho la estructura general de esta, se siente bastante rara y experimental, en cierto momentos, nos ofrecen una experiencia similar a un mundo abierto, pero al mismo tiempo no se siente parte de lo que hemos vivido en el pasado y realmente no aporta mucho a la trilogía de Modern Warfare.

A nivel jugabilidad, no deja de hacer el buen trabajo que ha hecho en los últimos años y es que la experiencia general se sigue sintiendo como un Call of Duty y eso se agradece, las pequeñas mejoras que se han hecho al movimiento de los personajes, la velocidad para deslizarse, el apuntar el regreso de equipo y elementos clásicos de la serie para darnos la experiencia más fiel a lo que conocemos se mantiene ahí, sin embargo, a largo plazo no representa una mejora realmente significativa en general y tal vez se llega a sentir como el mismo que hemos estado jugando por últimos 3 años.

La adición de mapas clásicos que hemos visto a lo largo de los años y específicamente hablando de los juegos originales de la serie Modern Warfare es una adición que apela a la nostalgia y se agradece, siempre es una increíble experiencia regresar a esos combates rápidos con unos de los mejeros mapas que se han diseñado en la historia del juego.

El apartado gráfico se sigue manteniendo al nivel de lo que hemos visto en la serie, sin presentar cambios significativos en la actual generación de consolas, pero con un gran desempeño siempre en plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Lamentablemente, durante el lanzamiento de Modern Warfare 3 se presentaron una serie de problemas en cuanto a servidores en el modo multijugador y algunas complicaciones en pantallas.

Hablando del modo multijugador, los modos que ya conocemos están de regreso con la misma dinámica que conocemos de la saga y con los mapas tradicionales que hacen su regreso de entregas pasadas, además de esto, sumándole el modo de Warzone que nuevamente se ha actualizado para esta entrega y claro, el modo zombies tradicional de la franquicia regresa mejor que nunca y posiblemente siendo lo más divertido de esta entrega.

Es difícil hablar de que es bueno o malo para una saga que lleva tantos años en el mercado con buenas y malas entregas, sin embargo, especialmente en esta ocasión Call of Duty: Modern Warfare 3 deja mucho que desear teniendo todo listo para hacer una gran tercera entrega y que se ha desperdiciado por completo.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez