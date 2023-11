BITS | WarioWare: Move It!, una maravillosa y divertida entrega

Hace mucho tiempo que un juego de Nintendo Switch no aprovechaba por completo las capacidades de sus controles, desde el movimiento, el acelerómetro, la vibración HD y más y esta nueva entrega de WarioWare lo ha hecho de manera espectacular creando un producto divertido en cada momento.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Tras el lanzamiento de WarioWare: Get it together! hace un par de años y con una recepción un poco mezclada, pero siendo la primera que llegaba al Nintendo Switch y que eventualmente abría el camino a nuevas entregas, ahora, un par de años después, estamos frente a una de las entregas más grandes de la serie, una de las más ambiciosas y una de las más divertidas.

Primero que nada tenemos el modo historia, el cual, como ya es costumbre nos cuenta un suceso de lo más absurdo posible tomando la premisa de que nuestro personaje, Wario en conjunto con sus amigos se ganan un viaje para tomarse unas muy merecidas vacaciones a una isla paradisiaca, sin embargo, todo se sale de control y los personajes terminan por toda la isla, la cual guarda una leyenda que iremos descubriendo a lo largo del juego, todo esto no tiene ningún sentido y es precisamente uno de los puntos que hacen de esta aventura una entrega llena de momento graciosos.

A lo largo de cada nivel podremos utilizar a cada uno de los personajes que forman parte de esta serie y a diferencia de lo que vimos en WarioWare: Get it together!, en esta ocasión, las habilidades que conocimos en esa entrega han desaparecido por completo, quitando aspectos clásicos que se buscaron con más uso de botones que de controles de movimiento, sin embargo, ahora los controles de movimiento son los que reinan en cada uno de los mini juegos a los que tengamos acceso. Tendremos más de 200 mini juegos disponibles para una persona o para dos personas donde podremos hacer uso de los Joy-Con al mismo tiempo o por turnos y que buscarán ponernos en la situación más ridícula posible.

Específicamente en esta nueva entrega, las posturas son parte esencial del juego, por ejemplo, tener los brazos arriba, los brazos en forma de L, los codos en la cintura, colocar las manos sobre las rodillas, entre muchas otras cosas. Pero no sólo eso, ya que también tendremos que considerar la posición en la que debemos tener el control, conforme el juego nos lo indique, haciendo de esta una actividad bastante recreativa que requiere toda tu concentración y precisión.

Sinceramente, hace mucho tiempo que un juego de Nintendo Switch no aprovechaba por completo las capacidades de sus controles, desde el movimiento, el acelerómetro, la vibración HD y más y esta nueva entrega de WarioWare lo ha hecho de manera espectacular creando un producto divertido en cada momento y que se disfruta 10 veces más en familia o con los amigos, algo que se estaba esperando mucho con títulos recientes, específicamente con 1-2-Switch Eveybody, pero que al final dejó mucho que desear en controles de movimiento.

Además del modo historia, tenemos otros modos de juego como el modo fiesta, donde podremos jugar desde 2 hasta 4 jugadores con diferentes controles o turnándonos uno solo y a su vez con diferentes estructuras de juego como el juego libre o el ir superando mini juegos para poder ir avanzando de nivel, otro donde tendremos vidas de manera limitada para superar distintos mini juegos o hasta tendremos un tablero de juego al puro estilo Mario Party para hacer de la experiencia mucho más dinámica y ordenada.

Por el lado gráfico, no podemos estar más felices con la propuesta que presenta WarioWare: Move It! y es que cada mini juego que tenemos disponible, cada nivel, el desarrollo del modo historia y todos los elementos gráficos que tenemos en pantalla son simplemente coloridos y maravillosos, con la esencia única y característica de la franquicia. Sumado a todo esto, la música que tenemos en cada mini juego y las diferentes animaciones que reaccionan a nuestro movimiento, nos dan no sólo uno de los juegos más divertidos del Nitendo Switch, sino también una de las experiencias más completas a nivel entretenimiento.

WarioWare: Move It! es una entrega sumamente divertida y apta para todo tipo de jugadores, desde los más fanáticos de la serie, hasta los más casuales que sólo buscan pasar un rato lleno de diversión con amigos o familia.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez