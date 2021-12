¿Sabías que hay gritos que no escuchamos?

Las investigaciones de Igualdad Animal durante los 15 años que llevan de vida, han develado los más atroces y crueles actos de violencia contra animales utilizados para consumo, con cada investigación hemos podido abrir el camino para su visualización y protección.

No ha sido un camino fácil, lograr cambiar los paradigmas que nos han hecho verlos como objetos para nuestro beneficio, es enfrentarnos a temas culturales, sociales y económicos, pero es gracias las investigaciones, a ese testimonio de primera mano, innegable, que hemos logrado que lo ocurre con los cerdos, vacas, gallinas ya no permanezca oculto y sea considerado por los ojos que lo observan como algo terrible, sin embargo, hoy te quiero contar que hay un sector de animales que siguen olvidados, que sus gritos de dolor y sufrimiento no se escuchan, pero que son los más consumidos del planeta y la pasan peor que cualquier otro, pues si bien la industria de la carne es despiadada con los animales independientemente de dónde se encuentre y a cuáles animales explote, en el caso particular de los peces todo ocurre sin ninguna ley que los proteja, pues ni siquiera se les considera animales.

Durante el último año los investigadores encubiertos de Igualdad Animal se han adentrado al mundo de la acuacultura en diversas partes del mundo, donde han documentando prácticas que serían consideradas ilegales por su brutalidad si fueran utilizadas con animales criados en tierra como vacas y cerdos, pero que a pesar de ello, se practican regularmente y no existe legislación que lo impida.

Para mal, México es protagonista de una de estas investigaciones donde los peces sufren interminablemente como algo “normal” durante el proceso de su crianza en la industria acuícola de nuestro país.

Asfixia, hacinamiento, canibalismo, matanza sin aturdimiento e indiferencia total ante su sufrimiento, es lo que ha quedado plasmado en la cuarta y última investigación que lanzamos en México, la cual es pionera en el país por destapar abusos gravísimos contra el bienestar de los peces en diversas granjas acuícolas de Jalisco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

El proceso para poder destapar esta cruel realidad, me llevó a platicar con alguno de los investigadores encubiertos, quienes a pesar de haber observado lo inimaginable en el terreno de la violencia durante sus años de servicio a la organización, comentaba que lo documentado en estas granjas de tilapia estaba por encima de lo violento.

¿Se imaginan morir por no poder respirar?, pues la muerte por asfixia parece ser la regla en estos lugares, los investigadores presenciaron como a algunos peces los dejan en el piso para que mueran de esta manera, dejándolos agonizar hasta por 40 minutos. Si su suerte es otra, morirán siendo matados sin ser previamente aturdidos, extrayéndoles las vísceras mientras se encuentran conscientes. Sea como sea, el común denominador en el trato que se les da es la crueldad.

Los testimonios en video de los investigadores, son prueba de lo que ya ha reconocido la ciencia “los peces pueden experimentar dolor al igual que los perros, gatos, vacas, cerdos y otros animales, e inclusive en formas más intensas que los humanos”.

Los peces son animales ¡y nos necesitan urgentemente! Te invito a ser parte de esta investigación pionera firmando nuestra petición que busca cambiar las leyes para su protección, pero sobre todo dejándolos fuera de tu plato.

Dulce Ramírez https://www.sinembargo.mx/author/dulce-ramirez