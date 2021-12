Autoridades japonesas identifican a principal sospechoso de incendio en edificio

Por Mari Yamaguchi

TOKIO (AP) — La policía japonesa señaló el domingo a un hombre de 61 años como el principal sospechoso de un incendio que afectó una clínica psiquiátrica de la que era paciente y que dejó 24 personas muertas en un edificio de ocho niveles.

El gobierno también anunció planes para inspeccionar decenas de miles de edificios similares en el país. Las autoridades consideran que la elevada cifra de muertos que dejó el fuego el viernes en el edificio ubicado en el centro de Osaka se debió principalmente a que estaba inutilizable su única escalera de emergencia.

La policía de Osaka, que investiga el caso como un incendio intencional con homicidios, identificó al hombre como Morio Tanimoto. Es atendido y se encuentra grave después de que lo rescataran del incendio, dijo la policía. No ha sido formalmente arrestado ni acusado.

