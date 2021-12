Brian May pide a sus seguidores cuidarse luego de dar positivo por coronavirus

El músico prometió a sus fans que cuando logre recuperarse del coronavirus, compartirá cómo fue que se contagió y cómo vivió su aislamiento.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Brian May, guitarrista de Queen, exhortó a sus seguidores a seguirse cuidando de la COVID-19 luego haber dado positivo por coronavirus.

“Sí. El día impactante finalmente llegó para mí. La temida doble línea roja […], han sido unos días realmente horribles, pero estoy bien”, compartió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su test de COVID-19.

“Por favor, tengan mucho cuidado, buena gente. Esta cosa es increíblemente transmisible. Realmente no quieres que arruine tu Navidad. Con amor, Bri”, agregó.

Asimismo el músico prometió a sus fans que cuando logre recuperarse del coronavirus, compartirá cómo fue que se contagió y cómo vivió su aislamiento.

Finalmente el astrofísico británico, que ha seguido con el legado de la agrupación liderada por Freddie Mercury, aseguró que pese al contagio se encuentra bien.

En mayo del 2020 May fue hospitalizado luego de haber sufrido un accidente que le “destrozó” un glúteo mientras se encontraba haciendo jardinería.

En esa ocasión May aclaró que su ingreso hospitalario no tuvo nada que ver con el coronavirus, y relató que no podría caminar durante un tiempo o incluso “dormir sin mucha ayuda, porque el dolor es implacable”.