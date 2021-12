El remake de Train to Busan llegará a la pantalla grande en 2023

Este proyecto no ha estado exento de críticas. Tjahjanto ya se ha mostrado resignado a recibirlas, mientras que el propio director de la película original, Yeon Sang-Ho, es escéptico, asegurando que espera que se trate de algo que suponga una experiencia nueva.

Por Pedro Herrero

Ciudad de México, 19 de diciembre (AS México).- Hace ya tiempo que sabemos que estaba en producción el remake americano de Train to Busan, una de las películas coreanas de referencia de los últimos años, y cuyo director ha estrenado recientemente la serie Rumbo al Infierno en Netflix. Ahora, hemos podido conocer que el rumoreado título, The Last Train to New York, es definitivo, y además, su fecha de estreno, que será en el año 2023.

Tras las cámaras de este remake estará Timo Tjahjanto, director oriundo de Indonesia, y que cuenta en su haber con películas como La Noche Viene por Nosotros o May The Devil Take You Too, mientras que en el rol de productor está una cara más conocida para el gran público como es James Wan. Wan es sobradamente conocido por ser director de sagas como Expediente Warren o Insidious, además de haber ejercido también como productor en otros filmes de terror como Annabelle o la saga Saw. En definitiva, una cara fácilmente reconocible para los fans del cine de terror. Por otro lado, a cargo del guión estará Gary Dauberman, quien ya escribiera la historia de It e It: Chapter Two.

UN PROYECTO QUE GÉNERA DUDAS

Mientras, y como suele ocurrir en estos casos, este proyecto no ha estado exento de críticas. Tjahjanto ya se ha mostrado resignado a recibirlas, mientras que el propio director de la película original, Yeon Sang-Ho, es escéptico, asegurando que espera que se trate de algo que suponga una experiencia nueva, más que simplemente la misma película con actores americanos.

“Usamos la expresión o palabra remake, pero no creo que un remake tenga que ser algo en lo que simplemente añades una tecnología más avanzada a algo que ya está hecho”, dijo el director coreano. “Creo que un remake debería ser una creación completamente nueva. Y como el creador del original, no creo que sea necesario que haya similitudes entre la película original y el remake. De hecho confío en que tengan su propia calidad y su propia visión. Es más, como creador, si su intención es interpretarla exactamente igual… ¿no sería mejor ver la versión original de Train to Busan?”, concluye.

La fecha concreta para el estreno de The Last Train to New York es el 21 de abril de 2023.

