Drakeo The Ruler muere tras haber sido apuñalado en el festival Once Upon A Time

Por Daniela Barrera

Estados Unidos, 19 de diciembre (AS México).- Darrell Caldwell, mejor conocido en la industria de la música como Drakeo The Ruler, falleció a los 28 años. El rapero perdió la vida horas después de haber sido apuñalado en el cuello durante el festival Once Upon A Time en el Exposition Park en Los Angeles, California.

Se esperaba que Drakeo The Ruler se presentara junto a Snoop Dogg, 50 Cent y otros artistas más en el evento, sin embargo, alrededor de las 09:20 p.m. (hora local) el festival se canceló cuando las autoridades acordonaron el área detrás del escenario principal.

DRAKEO THE RULER FUE ATACADO EN BACKSTAGE

Según informó “una fuente con conocimiento directo de los hechos” para Los Angeles Times, el rapero de 28 años se vio involucrado en un altercado en backstage, en donde fue atacado por un grupo de hombres y “resultó gravemente herido”.

Caldwell fue trasladado de emergencia a un hospital aledaño, en donde los médicos lo declararon en “estado crítico”. Horas más tarde de su ingreso, Los Angeles Times confirmó el deceso del músico.

R.I.P. DRAKEO THE RULER 🙏 pic.twitter.com/fJ84zkZwkJ — Rolling Loud (@RollingLoud) December 19, 2021

Tras confirmarse el deceso de Drakeo The Ruler, el también rapero Drake tomó sus redes sociales para compartir un mensaje: “No. Esta mierda no está bien de verdad, ¿qué estamos haciendo? Siempre levantando mi espíritu con tu energía. RIP Drakeo”, se lee en la publicación.

