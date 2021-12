El Libro de Boba Fett solo ha compartido sus primeros minutos en los tráilers

La nueva serie original de Disney+ se estrenará el próximo 29 de diciembre y contará con una primera temporada de 7 episodios.

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 19 de diciembre (ASMéxico).- En la era de los destripes, donde cualquier detalle se filtra por la red tan pronto como sale a luz, Lucasfilm no se ha andado con tonterías. La compañía no solo logró ocultar la presencia de Grogu en la primera temporada de The Mandalorian, sino que también fue capaz de mantener la sorpresa al final de la segunda temporada. Robert Rodríguez, uno de los responsables de Star Wars: El Libro de Boba Fett, ha revelado a The Hollywood Reporter que solo han utilizado metraje de la primera mitad del episodio 1 para los tráileres oficiales.

“No podemos usar la segunda parte del primer episodio porque desvela mucho”, ha dicho el director. La publicación norteamericana añade que “los productores solo han revelado metraje de los primeros minutos” de la temporada, que se desarrollará a lo largo de siete episodios.

Un detalle que sí nos han mostrado es lo que ocurrió justo cuando Boba Fett fue dado por muerto bajo las arenas de Tatootine. En El Retorno del Jedi, tras una lucha por la supervivencia, Jabba El Hutt muere y Boba es engullido por el Sarlacc, una horrible bestia cuya digestión dura miles y miles de años. Sin duda, una muerte nada apetitosa para la víctima, aunque sí lo sea para el monstruo.

He is Boba Fett. 💚 this tweet for new episode reminders. #TheBookofBobaFett, an all-new Original series, streaming December 29 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/f1lCPYtUmm — The Book of Boba Fett (@bobafett) December 14, 2021

Todavía no sabemos cómo ha escapado de las entrañas de la criatura, pero uno de los teasers ha dejado entrever a Boba Fett en uno de los dispositivos de sanación que ya se han visto en películas de Star Wars. De hecho, el propio Luke Skywalker es introducido en una de esas cámaras cuando casi muere congelado durante El Imperio Contraataca, en Hoth.

Star Wars: El Libro de Boba Fett es uno de los spin-off de The Mandalorian que se anunciaron en 2020. La tercera temporada del mandaloriano ya está en pleno rodaje, mientras que Ahsoka iniciará su proceso de filmación el año que viene. Lucasfilm ha dado a entender que Rangers of the New Republic ha sido cancelada, por lo que algunas de las tramas se integrarán en futuras temporadas de la serie protagonizada por Din Djarin.

Disney+ estrenará El Libro de Boba Fett el 29 de diciembre.

