¿Quién es Mephisto el icónico personaje demoníaco de Marvel?

Mephisto se ha convertido en el gran recurso de los fans para tratar de explicar algunas de las teorías del UCM; pero, ¿quién es en realidad este demonio?

Ciudad de México, 19 de diciembre (ASMéxico).- Mephisto o Mefisto es uno de los villanos más icónicos de Marvel Comics que lleva décadas atormentando a no pocos personajes de las historietas del universo Marvel. Y es que ya desde su creación en 1968 como parte de The Silver Surfer #3 a cargo de Stan Lee y John Buscema, el personaje demoníaco basado en Mephistopheles de la leyenda de Fausto ha sido clave en algunos acontecimientos de la Casa de las Ideas. Aunque el personaje se hizo especialmente popular por marcar la vida de Peter Parker/Spider-Man en la serie de cómics One More Day de finales de los 2000, cuando se produjo el célebre Mefistazo. Pero, ¿quién es exactamente Mefisto?

Mefisto llegaba a las páginas de Marvel a finales de los 60 como nuevo villano de Silver Surfer, aunque pronto pasaría a enfrentarse a otros célebres personajes como Thor, Los 4 Fantásticos, Bruja Escarlata y Visión o Daredevil, además de ser el responsable de la transformación de Johnny Blaze en el temible Ghost Rider. Aunque más allá de combatir contra varios equipos de superhéroes de Marvel, no fue hasta finales de los 2000 cuando Mefisto adquirió un status ya icónico al marcar para siempre la vida de Peter Parker y el célebre (aunque para muchos denostado) Mefistazo.

Así, en la serie de cómics One More Day, Mefisto llega a un acuerdo con Peter Parker y MJ para borrar de un plumazo su matrimonio e incluso que Mary Jane olvidara la identidad de Peter, todo ello a cambio de salvar la vida de la tía May. Aunque Mefisto también ha aparecido en otros medios de Marvel como series animadas, varios videojuegos e incluso películas como las de Ghost Rider de Nicolas Cage.

Desde el estreno de la serie Bruja Escarlata y Visión, Mefisto ha estado presente en multitud de teorías fans que trataban de explicar ciertos acontecimientos de la vertiente más oscura del UCM y que ahora empieza a surgir mediante diferentes proyectos. Y es que la llegada del multiverso con Doctor Strange, Bruja Escarlata y su flirteo con las artes mágicas oscuras y la aparición de personajes de tonos más tenebrosos como Blade, Moon Knight, Morbius de Sony (que parece directamente conectado al UCM) o el más que probable reboot de Ghost Rider, podrían propiciar una eventual llegada de Mefisto al Universo Cinematográfico Marvel.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.