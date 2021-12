Marvel’s Spider-Man y otros cuatro juegos imprescindibles del héroe arácnido

AS MÉXICO

Repasamos algunos de los títulos de Spider-Man que nadie debería perderse. Puede que no lleguen al nivel del juego de Insomniac, pero merece la pena probarlos.

Ciudad de México, 19 de diciembre (ASMéxico).- Marvel’s Spider-Man es, junto a Miles Morales, uno de los títulos —si no el que más— más queridos entre los seguidores del arácnido. La calidad de la obra de Insomniac Games para PS4 quedó más que contrastada (87 en Metacritic tanto por parte de la prensa, como de los usuario) y todavía tendremos que esperar para conocer detalles sobre la segunda parte, así que aprovechando el esperado estreno de Spider-Man: No Way Home en cines, creemos que es un buen momento para rescatar del olvido algunas de los mejores juegos que nos ha dejado la saga.

SPIDER-MAN

El salto a las tres dimensiones de Spider-Man no podía faltar en la lista. Un clásico entre los más nostálgicos, pues se convirtió automáticamente en uno de los títulos de la infancia de muchos jugadores. Es probable que poco después fuese superado por otras entregas gracias al avance tecnológico, pero ahí queda el estreno de Peter Parker en la generación de los 32 bits. Una inolvidable aventura de acción basada en las series Spider-Man y Spider-Man Unlimited.



SPIDER-MAN 2: THE GAME

Sin lugar a dudas, uno de los favoritos entre la legión de seguidores del arácnido. Un título de acción y mundo abierto en toda regla. Se basaba en la propia película dirigida por Sam Raimi, quien volvió a repetir en Spider-Man 3, permitiéndose licencias como un espectacular combate contra Mysterio, entre otras sorpresas. Fue el primer título de la saga que ofreció la posibilidad de recorrer libremente —y balancearse por ellos— entornos tan icónicos como Manhattan, Ellis, la Isla Libertad y Roosevet.

ULTIMATE SPIDER-MAN

Sorprendió a todos por su apartado gráfico Cel-Shading, pero también gracias a su historia, escrita por Brian Michael Mendis, autor del cómic homónimo. El guion, que fija su punto de partida en la muerte de los padres de Spider-Man (Peter Parker) y Eddie Brock, es un auténtico homenaje a la licencia; cuenta con una ingente cantidad de guiños que hicieron las delicias de los fans y nos invita a emprender un intenso viaje en forma de sandbox, en el que no faltan los enfrentamientos ante jefes finales tan populares como Duende Verde, Venom, Rhino, Antorcha Humana y Electro, entre otros.

SPIDER-MAN: SHATTERED DIMENSIONS

Su principal seña de identidad ya es más que suficiente para querer probarlo: la posibilidad de controlar a Spider-Man de hasta 4 universos diferentes de la franquicia. Además, la premisa de la historia resulta muy interesante, pues gira en torno a la destrucción de la Tabla del Orden y el Caos, algo que da lugar al cruce entre las realidades múltiples del universo. En esta ocasión, la saga dejó atrás las mecánicas de mundo abierto para ofrecer una aventura más lineal cargada de acción.

