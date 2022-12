AMLO pide a Sheinbaum una investigación a fondo sobre el ataque a Ciro Gómez Leyva

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que pidió a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que se haga una investigación a fondo y que no se descarte ninguna hipótesis en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado la noche del pasado 15 de diciembre cuando se dirigía a su domicilio.

“Ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él y por eso he ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis. Sí, se va avanzando, lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México y les tengo confianza. Y le he pedido a la Jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis“, reveló.