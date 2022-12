Terry Hall, vocalista de la influyente banda de ska The Specials, muere a los 63 años

La banda confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento del vocalista, según detallaron fue por una “breve enfermedad”.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Terry Hall, vocalista de la influyente banda británica The Specials, falleció este lunes debido a una “breve enfermedad”, según confirmó la agrupación mediante sus redes sociales.

La banda compartió en sus redes sociales la noticia: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry [Hall], nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país [Inglaterra]”.

“Terry [Hall] fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida… la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor”, agregó.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp — The Specials (@thespecials) December 19, 2022

Neville Staple, cofundador de The Specials, mencionó en sus redes sociales que sabía de la enfermedad de su compañero, pero no de la gravedad, pues habían acordado hace poco componer música para el próximo año.

“Me entristeció mucho escuchar sobre el fallecimiento de Terry Hall el domingo. […] Sabíamos que Terry no se encontraba bien, pero no nos dimos cuenta de la gravedad hasta hace poco. Acabábamos de confirmar algo de música conjunta para 2023″. Esto me golpeó, me golpeó duro”, escribió.

"I was deeply saddened to hear about Terry Hall's passing on Sunday. @SugaryStaple was called as we arrived in Egypt. We knew Terry had been unwell but didn't realise how serious until recently. We had only just confirmed some 2023 joint music agreements together. This has hit me pic.twitter.com/sHNMJIwPII — From THE SPECIALS Neville Staple (@NevilleStaple) December 19, 2022

Asimismo, expresó sus condolencias a la familiar de Hall, “debe ser extremadamente difícil para la esposa y la familia de Terry. Sugary y yo les expresamos nuestro más sentido pésame a todos en este momento tan difícil. En el mundo de la música, la gente tiene muchos altibajos, pero me aferraré a los grandes recuerdos de Terry y yo, haciendo historia al frente de The Specials y Fun Boy, los tres juntos. Descansa tranquilo, Terry Hall”.

Terry Hall es conocido por su imagen dorada y su agudo ingenio, el cantante encontró fama con The Specials en las décadas de 1970 y 1980 con éxitos como Ghost Town, Gangsters y Too Much Too Young, canciones que se ubicaron en alto en las listas de popularidad británicas. Blasting The Specials extra loud tonight. RIP Terry Hall. Thanks for the joy 🖤🤍 pic.twitter.com/WCVs3FsXHQ — Alex Andlau (@AlexAndlau) December 19, 2022

Luego de dejar The Specials en 1981, formó Fun Boy Three, con sus compañeros de banda Neville Staple y Lynval Golding, anotando otra ronda de éxitos. The Specials es considerada una de las bandas británicas pilares en el género ska, junto con Madness y The Selecter.