PVEM dice que irá solo a elecciones de Edomex y Coahuila; alianzas no ayudan, afirma

La dirigente nacional del partido también advirtió que podrían buscar la Presidencia en 2024 en solitario, pues “a veces” una alianza “ha significado un retroceso” para el Verde.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó que para los próximos comicios en los estados de Coahuila y Estado de México el partido irá en solitario por la gubernatura.

“Seguimos buscando ir solos, es lo que el partido desea no sólo en Estado de México, sino aquí [Coahuila]”, dijo en entrevista con medios de comunicación la dirigente.

“A veces una alianza para nosotros ha significado un retroceso, siempre lo hemos dicho, y se ha confundido el concepto de que por ir en alianza el [partido] Verde ya logró su porcentaje, que el Verde ya se salvó y ya quedó posicionado. Al contrario, una alianza para nosotros es quitarnos puntos”, explicó.

Castrejón Trujillo argumentó que ese retroceso puede verse en el Estado de México, donde tiene una intención de voto del siete por cierto, y hacer una alianza en esa entidad federativa significaría bajar a tres o cuatro puntos.

“No hemos iniciado todavía ese proceso interno. Inicia a principios de enero y, obviamente, estará el llamado del partido con el que vamos de poder buscar esa alianza y nosotros seguimos empujando y seguimos buscando ir solos, es lo que el partido desea no sólo en Edomex sino aquí”, expresó.

Sin embargo, la dirigente nacional del PVEM anunció que mantendrán la alianza legislativa con Morena y con el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso.

En el @partidoverdemex estamos preparados para ir solos en las próximas elecciones. El día de hoy quienes integramos la familia del Partido Verde Ecologista de México, celebramos nuestra Asamblea Nacional 2022. pic.twitter.com/CAa02xYsAY — Roberto Rubio (@Roberto_RubioM) December 19, 2022

Las declaraciones de Castrejón se dan luego de que el partido anunciara su renuncia a la llamada “cláusula de vida eterna”, incluida en el Plan B de la Reforma Electora, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La cláusula protege a partidos políticos -como el Partido del Trabajo y el Verde-, en caso de que no obtengan votos suficientes para mantener el registro y las prerrogativas.

De igual manera, Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis por el Verde, señaló que su partido tiene que comenzar a valorar ir más allá de buscar alianzas en los territorios y aseguró que los mejores resultado del partido han sido cuando contiende sin alianzas.

“Los mejores resultados electorales del partido Verde los ha hecho solo. Yo creo que hoy estamos ante un gran momento en el caso del Estado de México o Coahuila [de] ir solos, que no nos dé miedo, que no se crea que no se puede, porque sí se puede”, afirmó el mandatario potosino.

Acudí a la Asamblea Nacional 2022 del Partido Verde Ecologista. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajado en beneficio de las y los ciudadanos. pic.twitter.com/wc3V4IXmuM — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) December 19, 2022

En la misma sintonía, Manuel Velasco, coordinadores de la Cámaras de Senadores del PVEM, reafirmó que el partido iría buscarán gobernar Estado de México y Coahuila en solitario.

“Pensemos en ir solos, porque luego pensamos mucho en las coaliciones, pensamos mucho en las alianzas y descuidamos el trabajo cuando no hay proceso electoral y ya cuando viene el proceso electoral es cuando se intensifica el trabajo”, indicó.

De acuerdo con un comunicado del Verde, durante los trabajos de la asamblea nacional 2022, los dirigentes y delegados acordaron la modificación los documentos básicos del Partido en materia de: utilización de lenguaje incluyente, violencia política en razón de género, la creación del Organismo Nacional de Mujeres Verdes, y la incorporación del principio de paridad sustantiva.